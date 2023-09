Los elogios de Marcelo Tinelli a Maxi de la Cruz: "Lo admiro mucho"

Luego de que su debut se postergara el miércoles, este jueves finalmente participó por primera vez del Bailando 2023 el conductor y actor uruguayo Maxi de la Cruz. El humorista se estrenó en la pista y además de recibir una devolución cargada de elogios de parte del jurado, y de llevarse una alta puntuación, se llevó buenos comentarios de parte del conductor del certamen, Marcelo Tinelli.

"Es uno de los mejores comediantes uruguayos, hijo de uno de los más grosos", empezó Tinelli al presentar a De La Cruz. "Me encanta, es actor, comediante, conductor. No sé como baila, pero hace todo bien. Me hace reír mucho", contó mientras enumeraba los puntos más destacados del currículum de Maxi.

"Es de esas apariciones que cada vez que lo veo, desde hace muchos años, digo 'que talento que tiene Maxi', y se lo voy a decir acá también", agregó antes de que el uruguayo se presentara en el estudio junto a su compañera de baile, Camila Lonigro.

Con El viejo de La Vela Puerca como cortina musical, la pareja entró al estudio, donde Tinelli siguió con los elogios. Luego de abrazarlo, el conductor le dijo "Por ahí él no me cree, pero te admiro mucho, todo lo que hacés me parece muy divertido, conducís muy bien en la tele".

"Que vos me digas eso a mí, no me lo creo", respondió Maxi, antes de bailar una versión del clásico de Frank Sinatra, New York, New York.