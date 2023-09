Maxi De la Cruz la rompió en el Bailando 2023: mirá su baile y el puntaje del jurado

El humorista y comediante icónico de la televisión uruguaya Maxi de la Cruz se presentó este jueves en el Bailando 2023 que conduce Marcelo Tinelli y recibió un gran cariño del público y del jurado.

Maxi entró a la pista siendo presentado por Tinelli "como actor, comediante y conductor de Quién es la Máscara en Uruguay”. Al entrar Maxi saludó a Marcelo y resaltó a los uruguayos que lo estaban siguiendo por televisión. "Está un país entero apoyándome".

Al salir un día después de lo previsto, dado que su presentación iba a ser el miércoles, Maxi hizo un monólogo riéndose de la situación. "Cuando la gente de limpieza me dijo que por favor me corriera que necesitaban trabajar me di cuenta que me tenía que ir", bromeó. "Que la gente descubra si voy a ser un gran bailarín. Por ahora no digas que soy el bailarín más grosso de Uruguay", agregó.

Así lo recibió Tinelli:

Maxi bailó junto a su compañera Camila Lonigro una versión movida de New York, New York de Frank Sinatra. Así bailó:

Cuando terminó, se pudo ver a su esposa llorando, emocionada, en la tribuna. "Aprovecho para decirte que admiro mucho a tu marido”, le dijo Tinelli y ella respondió: “Es un genio, es un grande de verdad”.

La devolución del jurado a Maxi De la Cruz

Luego le tocó la devolución del jurado. Ángel de Brito primero le preguntó si conocía a Fernanda Sosa, la influencer uruguaya que también participa del Bailando. "Humildemente, estuve con ella en la foto y me hizo acordar que estuvimos juntos en un evento en Paysandú. Pero hace mucho que no está en Uruguay, vive en Miami", se limitó a responder Maxi.

"Ojalá llegues a conducir acá en Argentina porque la rompés. Tenés un gran equipo con una gran coach, trajeron una propuesta distinta, no fueron a lo básico, metieron cambio de tiempo, la puesta fue increíble. ¡Bienvenido Uruguay y los artistas al Bailando!”, sostuvo de Brito. Y le dio el máximo puntaje. Un diez.

La siguiente fue Carolina Pampita Ardohain. "No te imaginaba bailando así”, dijo sorprendida. "Con Flavio Mendoza y con Aníbal Pachano aprendí muchísimo”, agregó De la Cruz. "No hay nada para agregar, no quiero corregir nada y mi puntaje va a ser buenísimo”, señaló Pampita. Su voto fue secreto.

Luego le siguió Moria Casán que también le puso un diez. " A mí me emocionan los artistas, los cuerpos a veces cargan pactos de silencio y a veces suceden cosas buenísimas. Tenés un ángel increíble y una cara fuerte y al mismo tiempo tierna. Sos un Jerry Lewis, vi una cosa de mimo muy incorporada y eso que tenés como un sex appeal en tu cara, sos hipnótico. A pesar de que la bailarina se mostró divina, te miré todo el tiempo a vos. Aprendan lo que es el arte. ¡Basta con el decorado!", sentenció.

Maxi agradeció las palabras de Moria y recordó a su padre, Cacho de la Cruz. "Lo admiro, no solo como padre, sino como artista, y vos que compartiste con muchos artistas que me estés diciendo esto...", dijo Maxi. "Lo tenemos allá arriba, como uno de los más grandes de América", dijo Tinelli en referencia a Cacho.

Por último, le tocó a Marcelo Polino. “Fue una alegría y un placer, lo descubrí actuando con Antonio Gasalla en Mar del Plata, a mí no me sorprendió, yo ya sabía que iba a ser bueno. Voy a poner la nota más alta que estoy poniendo hasta el momento: un cinco”, afirmó.