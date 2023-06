Los entretelones de la decisión de la AUF sobre la polémica fijación de Cerro vs Nacional fuera del Tróccoli

Este viernes, un par de teros sobrevolaban la cancha del Estadio Luis Tróccoli, donde Cerro debía jugar su primer partido del Torneo Intermedio ante Nacional. Eso iba a ocurrir el sábado a la hora 15.

Sin embargo, el jueves, después del informe que elevó la Comisión de Field, la Mesa Ejecutiva resolvió fijar Cerro-Nacional el mismo día y a la misma hora, pero en Jardines del Hipódromo.

¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles fueron los argumentos de la AUF para tomar la decisión y por qué Cerro se siente avasallado en sus derechos?

¿Qué dice el informe de la AUF?

La Comisión de Field envió a la Mesa Ejecutiva un informe de 33 páginas con las firmas de Dante Prato, Juan C. Sibes, Gustavo Amor, Gustavo Mariosa y Diego Scotti y de los asesores externos Francisco Maronna y Adriana Araújo.

Esto dice el informe en sus conclusiones:

- La cancha no cuenta con sistema de drenaje funcional, sumado a un piso de características arcillosas

- La resiembra otoñal se realizó el 16 de mayo. Al día de hoy (31 de mayo) lleva 15 días de resiembra. Según información brindada por el ingeniero a cargo, la recomendación fue darles unas semanas más de maduración porque el césped resembrado no está lo suficientemente instalado como para tolerar el pisoteo sin arrancarse.

Una de las imágenes que tomó la Comisión de Field sobre el Tróccoli el miércoles

- La resiembra se realizó sobre una cancha con poca cobertura de gramilla, que es la especie que da soporte y estructura, por lo que la factibilidad de arrancamiento al jugar en estas condiciones es muy alta.

- Los problemas de nivelación ya existentes y las diferentes alturas de corte, sumado a la falta de drenaje, que mantiene el piso ablandado, obviamente perjudica el rodamiento del balón.

Una de las imágenes que tomó la Comisión de Field sobre el Tróccoli el miércoles, sobre una de las esquinas de la cancha sobre la tribuna principal

- Seguramente en condiciones climáticas adversas se generará encharcamientos.

- Coincidiendo en todo con el ingeniero agrónomo a cargo, por todo lo expuesto, NO SE RECOMIENDA EL USO DEL CAMPO DE JUEGO EN ESTA ETAPA, dada la inmadurez de la instalación de la cobertura de resiembra, los sectores despoblados, la factibilidad de encharcamiento, todos factores que afectan la jugabilidad y la seguridad

La recomendación de la comisión de canchas claramente establecía en el informe que esta recomendación era para esta etapa del sembrado del Tróccoli. Una vez que el césped tomara, quedaría en condiciones de jugar.

¿Qué dice el ingeniero agrónomo del Tróccoli?

En una entrevista que este viernes brindó a Referí, José Luis Parejas respondió algunas preguntas sobre el tema del Tróccoli.

¿La cancha está en condiciones de recibir un partido de fútbol del Campeonato Uruguayo?

El tema es como le dijimos a ellos (escuchaban la charla el presidente Alfredo Jaureguiverry y el secretario Nathaniel Velázquez), para un partido de fútbol sí está en condiciones, pero le aconsejamos para el futuro que, por el bien de la planta que está en la cancha, no jugaran esta semana. De todas formas, si quisieran, perfectamente está para jugar un partido.

Inés Guimaraens

El ingeniero agrónomo Parejas

¿Por qué pueden jugar un solo partido?

Porque está muy nuevita la plantita, muy chiquita, y por un partido, que es muy importante, ponemos en riesgo el desempeño futuro. Obviamente esa ya es una decisión de ellos. Así como le digo que la cancha aguanta un partido, también le comento que no tiene una densidad buena. Tiene muchos lugares en los que se nota la arena, y en algunos lugares aún no vino la plantita.

Concretamente, ¿se pudo jugar este sábado en el Tróccoli el partido Cerro-Nacional?

Para mi sí.

Inés Guimaraens

Así se ve una de las áreas del estadio

¿Si llueve se pueden presentar problemas?

Habrá problemas porque es una cancha baja, una cancha que sufre cuando llueve.

¿Cómo están los drenajes?

Hoy por hoy no están funcionando.

Inés Guimaraens

Así se veía el campo desde la tribuna este viernes

En una entrevista que el mismo Parejas brindó el jueves en Hora 25 de AM 770 dijo que "le aconsejamos a los dirigentes de Cerro no jugar este partido en el Tróccoli".

¿Qué dice la Mesa Ejecutiva?

Para tomar la decisión la Mesa que preside Álvaro Rivero se apoyó en el informe que recibió el miércoles, que subraya: “NO SE RECOMIENDA EL USO DEL CAMPO DE JUEGO EN ESTA ETAPA”

¿Por qué realizaron la inspección del Tróccoli previo al Intermedio? Rivero explicó a Referí que antes de la finalización de la última fecha del Apertura y cuando aún no se conocían los cruces ni el calendario del segundo torneo de la temporada, resolvieron pedir una inspección a los estadios del Tróccoli y del Ubilla de Cerro Largo. Eso se realizó esta semana como había sido previsto hace un mes.

Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva

¿Por qué la Mesa fijó Jardines, cuando hay otros estadios más cercanos al Tróccoli? Rivero dijo que la Comisión de Seguridad de la AUF sugirió fijar Jardines por temas que competen a su área. La otra opción que manejaron fue el Belvedere, pero fue descartada por asuntos de seguridad, por la AUF.

¿Por qué si el ingeniero del Tróccoli dice que se puede jugar este sábado en el Tróccoli, a riesgo de perder la siembra y tener que resembrar, no se hizo? El presidente de la Mesa dijo que no recibió ningún informe al respecto. Si hubiera ocurrido, dijo, le habría dado la potestad a Cerro para que decidiera si prefería jugar o no en su cancha.

¿Qué dice Cerro sobre su estadio?

Este viernes Referí realizó un recorrido por el Tróccoli y fue recibido por el presidente Alfredo Jaureguiverry y el secretario Nathaniel Velázquez.

Inés Guimaraens

Alfredo Jaureguiverry, presidente de Cerro, y Nathaniel Velázquez, secretario general del club

Explicaron que se sintieron avasallados por la AUF en torno a la fijación del partido.

Detallaron que el sembrado de la cancha lo pudieron hacer recién el martes 16 de mayo, porque el día previo jugó el último partido del Apertura en su cancha ante Racing.

Informaron, también, que ese partido se debió jugar el sábado 13. En tal caso, la siembra pudo haber sido 48 horas antes.

“Frente a esto sentimos que sabemos que cuando salió el fixture para el Intermedio, Nacional ya no quería venir. Y se manejaron para no venir”, dijo Jaureguiverry. Rivero explicó que habían sido informados los clubes de una inspección previo al Intermedio, antes de la finalización del Apertura.

Inés Guimaraens

Alfredo Jaureguiverry, presidente de Cerro

El presidente y secretario de Cerro se apoyan en las expresiones de Parejas: “Nos dijo: ‘No te pueden decir que no. La cancha está para jugar’. Me advirtió que si llueve mañana (por hoy) la rompemos. ¿Y qué pasa si la rompemos? Los riesgos que corremos es que la inversión de unos US$ 5.000 que hicimos para el sembrado lo podemos perder. Pero esa es una decisión nuestra. Queríamos correr el riesgo de jugar en esta cancha, si llovía y se rompía, sembrábamos de nuevo, pero teníamos la recaudación del partido del sábado en el Tróccoli”.

Jaureguiverry y Velázquez pusieron especial énfasis en que a Cerro no le dieron la opción de tomar la decisión, lo obligaron a jugar fuera del Tróccoli, en contra de una decisión histórica del club.

Una de las imágenes que tomó la Comisión de Field sobre el Tróccoli el miércoles, sobre una de las esquinas de la cancha sobre la tribuna principal

“Cerro es local contra el que sea. Cuando nos dicen ‘te damos 20.000 entradas y vamos al Estadio’, decimos que no, que jugamos acá. Porque Cerro quiere jugar en el Tróccoli con Nacional y Peñarol”, comentaron.

Además, explicaron que en el último Cerro-Nacional en el Tróccoli por el Apertura "el partido se desarrolló en orden, colocamos precios populares y vino mucha gente de ellos".

Y esperan que en la primera fecha del Clausura, con Peñarol, puedan “ser locales en el Cerro, salvo que vengan otros ingenieros y digan que no se pueda jugar”.

Inés Guimaraens

El Tróccoli este viernes

Velázquez dijo que este año el club compró una máquina que le costó $ 28.000 para marcar la cancha.

“Esta máquina sirve para marcar la cancha. Antes de esto se hacía a rodillo, con un palo en la punta. Y además una vez por mes viene Javier, el mismo que trabaja en el Estadio Centenario, con una máquina especial y realiza una remarcada que te deja la pintura fija y tira las líneas como van”.

Inés Guimaraens

La máquina para marcar la cancha

Por otra parte, Jaureguiverry denunció que en la inspección que la Comisión de Field realizó en el Tróccoli “vinieron con imágenes de la televisación de los últimos partidos y empezaron a buscar algo. La foto mal intencionada que circuló sobre el punto penal, tiene solución. ¿Cuál es el tema? Nosotros tenemos los panes y se prepara”.

Inés Guimaraens

Así estaba el punto penal del arco sobre la tribuna visitante este viernes

Finalmente, Jaureguiverry concluyó: “Los conozco a todos de purrete. Llevo 40 años acá. Es mi cuarto período como presidente, tengo mil años de hincha, luego de socio y dirigente. Lo conozco todo. Me duele esto porque no hay excusas para no jugar en el Tróccoli con Nacional”.

Para poder iniciar el Torneo Intermedio, este jueves Cerro pagó en la AUF una cifra cercana a $ 7.000.000 para cancelar sus deudas.

Este sábado se inicia el Intermedio para estos equipos con el primer partido entre albicelestes y albos en Jardines del Hipódromo.