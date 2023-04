Los increíbles números de Paulo Pezzolano desde que llegó al fútbol español

Real Valladolid, equipo que dirige Paulo Pezzolano, volvió a ganar este sábado por la liga española. Venció 1-0 a Girona con gol de Monchu.

El entrenador uruguayo observó el encuentro desde la tribuna, debido a que fue expulsado en el partido anterior.

Desde que Pezzolano llegó a Valladolid, el equipo empató 3-3 con Mallorca y le ganó 2-1 a Villarreal y 1-0 a Girona.

Subió del 16° al 14° lugar en la tabla de posiciones de LaLiga y esta siete puntos encima de la zona de descenso; cuando asumió Pezzolano estaba un punto arriba.

Además, desde su nombramiento el 4 de abril, Valladolid es el segundo equipo que logró más puntos (7) en España, superado solo por Athletic Club que sumó 9.

Si bien este sábado el técnico no quedó conforme con la forma de juego, destacó los tres puntos conseguidos:

"No es un estilo de juego que me guste mucho. Hay momentos en los que toca sufrir. El equipo lo que necesita hoy es sumar de a tres. Pese a que por momentos se pasa mal, con bloque bajo tampoco el rival tuvo grandes chances. Tuvo alguna como también tuvimos nosotros. Hoy me quedo con los tres puntos. Sumamos siete de los nueve puntos que nos tocó desde que estamos como comisión técnica. Ahora toca pensar en el siguiente partido. Este encuentro es historia. Hay que ir a por el próximo", expresó en conferencia de prensa.