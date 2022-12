Los mensajes de Mauro Icardi en un vivo de Wanda Nara: "Sos la tóxica Nº1"

El ida y vuelta público entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no terminar con el 2022. La mediática y el futbolista han hablado sobre su relación en más de una oportunidad, pero no siempre coinciden con su estado sentimental.

Después de haberse visto envuelta con el cantante argentino L-Gante, la mediática hizo un video que transmitió en vivo en su cuenta de Instagram para aclarar su situación ante más de 34 mil seguidores que escucharon lo que tenía para decir.

“No estoy con nadie. Tengo amigos, y si ellos están solteros, separados o en conflicto, no sé cuál es la situación… O mejor dicho, sí lo sé, pero no tengo una relación”, sostuvo.

“Y si algún día tengo una relación con alguien, seguramente no va a ser con alguien que esté en esas condiciones. Yo no estoy en pareja, estoy sola. No cambié a nadie por nadie. Yo me separé y punto”, agregó la modelo.

Pero mientras Nara hablaba sobre su separación, el futbolista del Galatasaray entró en el chat y le mandó varios mensajes que fueron capturados por sus seguidores. "Muy ex pero me volvés loco a videollamadas", escribió el deportista que en otra intervención la definió como "la tóxica Nº1".

“Dejá de aclarar tanto que oscurece”, terminó comentando su expareja.