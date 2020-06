Los nuevos precios del mercado de la ciberdelincuencia tras el coronavirus

Por la pandemia del nuevo coronavirus, los bots (robots informáticos que ejecutan acciones automáticas de manera autónoma) que antes costaban unos US$ 200 en la Dark Web, hoy se consiguen por aproximadamente US$ 5. Si bien hubo una mayor demanda de estos programas para hacer ciberdelitos, la oferta fue exponencialmente mayor, lo que explica su destacado bajo precio.

Según un informe publicado por la empresa tecnológica Trend Micro, los ciberdelincuentes usan los bots para robar información y perpetrar ataques coordinados a una computadora o red de computadoras. Su objetivo final: conseguir dinero por medio de la venta y recuperación de información, y el restablecimiento del acceso a servicios previamente bloqueados.

Los precios

Los precios de los bots bajaron de US$ 200 a US$ 5 por día, mientras que los de los servicios de cifrado se redujeron de US$ 1.000 a US$ 20 por mes.

Sin embargo, los valores de los ransomware (programas que restringen el acceso a otros programas), troyanos de acceso remoto para robar información, credenciales de cuentas online y servicios de spam se mantuvieron casi iguales.

Entre los programas más caros están: los bots con variantes aún no detectadas, que se consiguen por unos US$ 5.000; los servicios de ciberpropaganda, cuyo precio ronda los US$ 1.000; y, las cuentas más codiciadas del popular juego Fortnite, que también se consiguen por unos US$ 1.000.

Las fuerzas de ciberseguridad

Los ciberpolicías logran reducir a diario el ataque de los criminales informáticos. Entre sus logros están la clausura de varios sitios de internet y foros digitales que facilitan el acceso a los programas de computadora delictivos, así como la identificación y rastreo de delincuentes informáticos.

El informe de Trend Micro dice que las interacciones criminales se vieron reducidas por una mayor presencia policial, pero que eso generó un incremento migratorio a herramientas y plataformas digitales que aseguran el anonimato

La empresa también destaca que se crearon sitios para verificar el anonimato de los vendedores y usuarios, y que se tomaron nuevas medidas de seguridad para la compra-venta de servicios informáticos ilegales. Entre ellos, están las transacciones por criptomonedas, servicios de mensajería cifrada y la prohibición del JavaScript (un lenguaje de programación), que facilita la identificación de las personas.