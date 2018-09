Los objetivos cumplidos y los no cumplidos de Los Teritos en el Mundial

Lejos de lo que habían ido a buscar, pero dejando una buena imagen en el final y proyectando muchos jugadores que en breve se afianzarán en el seleccionado mayor: esas fueron las principales concuclusiones de Los Teritos en el World Rugby Under 20 Trophy, que terminó ayer en Rumania y en el que los dirigidos por Mario Lamé se ubicaron en la quinta ubicación tras golear 78-17 a Hong Kong.

Tanta diferencia en ese partido y en los anteriores arrojó una consecuencia que también hay que poner arriba de la mesa a la hora de analizar el rendimiento de los uruguayos en este torneo: claramente, las dos series quedaron muy desparejas, ya que cuatro de los mejores seis equipos fueron a parar a la Serie B. Esa diferencia se notó en los resultados de la última jornada, todas victorias de los del B sobre los del A. Ademas del triunfo de Uruguay, Portugal goleó 67-36 a Namibia, Canadá 71-14 al local Rumania y en la final Fiji aplastó a Samoa 58-8. En síntesis, Uruguay podría haber sido tranquilamente, tercero, segundo y quizás más con un poco de viento a favor.

Pero más allá de ese importante asterisco, lo cierto es que Uruguay llegaba con esperanzas de poder jugar la final del torneo. Sostenía esa ilusión en el muy buen mundial 2017, cuando como local terminó tercero, en una excelente generación de juveniles y en un trabajo metódico del Head Coach Mario Lame y de todo el equipo del Centro Charrúa, ese laboratorio rugbístico en el que el trabajo se vuelve más evidente en las generaciones juveniles que en las mayores.

Pero los resultados no acompañaron. En el debut Los Teritos cayeron 55-34 ante Fiji, en un encuentro que pudieron haber ganado si hubiesen controlado los ritmos del partido y hubiesen sacado diferencias en un arranque en el que habían sido netos dominadores.

Esa derrota condicionó todo, porque de movida casi eliminó la chance de llegar a la final. De todos modos en el segundo partido los celestes obtuvieron una cerrada victoria -más apretada que lo que podía esperar- ante Canadá. Pero en la fase de grupos volvieron a caer, esta vez ante Portugal en un partido en el que hicieron muy mal las cosas y no pudieron vengarse de la injusta victoria de 2017 que impidió llegar a la final.

What a start! Just over a minute gone and @unionrugbyuruguay are on the board at #WorldRugbyU20s Trophy pic.twitter.com/OMbmkzwyhA — World Rugby (@WorldRugby) 9 de septiembre de 2018

Por todo eso, el partido ante Hong Kong marcaba la obligación de mostrar otra cara. Y el equipo cumplió con creces: fue una exhibición rugbística aplastante, que hizo que a los 25 minutos ya fuera en ventaja 36-0, obviamente ya sin dejar ningún tipo de dudas acerca de ña victoria.

Los juveniles celestes hicieron todo bien: buenas recepciones, dominio del contacto, pero sobre todo, lo que había faltado en los partidos anteriores: buen juego de los tres cuartos, también ganando el contacto y jugando con velocidad, mirando lo que había enfrente-. Y es que enfrente bahía muy poco, o más bien, era demasiado pobre. En tackle, en reposicionamiento, en utilización de las muy pocas pelotas que tuvo en ese primer tiempo.

La virtud de Los Teritos es que nunca sacaron el pie del acelerador más allá de que no pudo mantener el impresionante ritmo de tries del arranque, hasta completar el 78-17.

El objetivo no se cumplió. Sin embargo, en el plano más importante, muchos de estos Teritos empezarán pronto a pedir pista para Los Teros. L

URUGUAY 78- HONG KONG 17

URUGUAY. Jaunsolo, Faccennini; Piussi Garese, Darracq; Ardao, Mccubbin; Civetta (c), Cat, Cattivelli; Portela, Grille; Vinals, Torres, Amaya DT Mario Lame

HONG KONG. Hood, Tang, Christensen; Baldwin, Rivers; Ramage, Overman, Barlow; (C) Coebergh, Altier; Nisbet, Kitney; Down, Dukhande, Duffy. DT S. Dowse

CAMBIOS URU. 26’ Costa x Viñals, 45’ D’Avanzo x Cattivelli, 47’ Riviere x Faccennini y Peculo x Piussi, 55’ Sonneveld x Civetta, 60’ Aliaga x Garese

CAMBIOS HK. 64’ Laidler x Coebergh y Gostick x Dukhande , 68’ Wyatt x Down, 69’ Christopher y Martirena x Overman y Ramage

CANCHA. Arco del Triunfo

PUNTOS. 42’ try Dukhande convertido por Altier (HK) 43-7, 45’ try Ardao convertido por Cativelli (U) 50-7, 47’ try Down (HK) 50-12, 53’ Try Riviere convertido por D’Avanzo (U) 57-12, 57’ try Down convertido por Altier (HK) 57-17, 67’ try McCubbin convertido por D’Avanzo (U) 64-17, 71’ try Ardao convertido por D’Avanzo (U) 71-17, 78’ try Ardao convertido por D’Avanzo (U) 78-17

AMARILLA. No hubo



Mundial juvenil

fecha 1

GRUPO A: Samoa 41-Hong Kong 20 y Namibia 55-Rumania 26

Grupo B: Uruguay 34-Fiji 55 y portugal 31-Canadá 29

fecha 2

GRUPO A: Namibia 84-Hong Kong 10 y Samoa 31-Rumania 17

FECHA 3: Samoa 41-Namibia 28, Hong Kong 56-Rumania 33

GRUPO B: Uruguay 27-Canadá 23 y portugal 22-Fiji 32

finales

Séptimo puesto: Canadá 71-Rumania 14

Quinto puesto: Uruguay 78-Hong Kong 17

tercer puesto: Portugal 67-Namibia 36

Final: Fiji 58-Samoa 8