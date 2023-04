Los países del G20 continúan financiando proyectos de expansión de combustibles fósiles

Oíl Change International (OCI), una organización dedicada a investigar los costos de los combustibles fósiles y promover la transición hacia energías limpias, comprobó que los gobiernos del G20, a pesar de sus declarados compromisos de disminuir la dependencia de combustibles fósiles, continúan invirtiendo miles de millones de dólares en la expansión de la infraestructura de gas natural licuado (GNL).

En un informe publicado este miércoles, la organización afirma que las instituciones gubernamentales del G20 participaron en la financiación del 82% de las nuevas capacidades de terminales de exportación de GNL construidas entre 2012 y 2022, consistentes en un monto de al menos US$ 78.000 millones de financiación pública.

"De los US$ 234.600 millones de gasto de capital total para las terminales de exportación de GNL construidas en la última década, los préstamos de instituciones financieras públicas internacionales representaron al menos el 24% del total (US$ 55.200 millones)", explica el informe. Y agrega que, "además de esto, estas instituciones proporcionaron otros US$ 22.400 millones en inversiones de capital y garantías de préstamos en seguros contra pérdidas potenciales".

Según el informe, los 17 proyectos completados incluidos en el análisis generaron 928 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) cada año, comparable a "las emisiones anuales de 423 centrales eléctricas de carbón, casi dos veces las emisiones anuales de Canadá, o más de tres veces las emisiones anuales de Francia".

El OCI advierte también que otra docena de proyectos que se espera se completen para 2026 generarían 654 megatoneladas adicionales de contaminación anual, aproximadamente las emisiones anuales de Alemania.

Adam McGibbon, estratega de finanzas de OCI dijo que "estas cifras muestran que los países rezagados deben ponerse al día con los gobiernos líderes y cambiar de rumbo urgentemente para dejar de inyectar el dinero de los contribuyentes en proyectos de gas que están arruinando nuestro clima”.

Japón lidera los países del G20 con US$ 39,7 mil millones en financiamiento público para la capacidad de exportación de GNL para el período 2012-26, seguido por China con US$ 25,4 mil millones y los Estados Unidos con US$ 15,5 mil millones. Completan el cuadro Corea del Sur, Rusia, Italia, Alemania, Francia, Australia, el Reino Unido y los Países Bajos.

Hace dos años –durante la cumbre climática COP26 en Escocia–, los Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, el Reino Unido y los Países Bajos fueron parte de los 39 firmantes de la Declaración de Glasgow, acordando cortar el financiamiento para nuevos proyectos de combustibles fósiles internacionales para fines de 2022 y ampliar la inversión en energía limpia.

Sin embargo, en julio de este año, a instancias de Alemania e Italia, los países del G7 diluyeron los compromisos de sus miembros con respecto al gas, específicamente.

Makiko Arima, miembro del OCI, afirma que, con Japón listo para albergar una cumbre del G7 en Hiroshima el próximo mes, el "liderazgo de la nación en la expansión del desarrollo de GNL es exactamente lo contrario de lo que necesitamos".

Para Arima, "Japón debe tomar en serio el compromiso del G7 del año pasado de acabar con la financiación pública de los combustibles fósiles y dejar de financiar proyectos de gas".

"No hay tiempo para los llamados combustibles de transición, cuando la dependencia de los combustibles fósiles está exacerbando las crisis climática y energética, dañando a las comunidades y al medio ambiente", agregó Arima.

En África, Mozambique y Nigeria están entre los países infractores a los acuerdos de reducción de combustibles fósiles y numerosos grupos abocados a esa problemática expresaron que, en lugar de ampliar la capacidad de sistemas energéticos y sucios, la Unión Africana debe “alejarse de los combustibles fósiles nocivos hacia un sistema energético transformado que sea limpio y renovable".

Anabela Lemos, directora de Justica Ambiental/Amigos de la Tierra Mozambique, afirmó que, si bien las naciones del Norte Global son "las culpables de la crisis climática y se benefician de este gas", es el Sur Global "quien sufrirá". Y señaló que "Mozambique fue golpeado por cuatro ciclones en tres años que desplazaron a más de 1 millón de personas".

"La industria del gas en Mozambique está devastando el clima, la gente, el medio ambiente y la economía del país", dijo. "Aunque se produjo gas en Mozambique durante décadas, sólo el 30% de las personas tiene acceso a la electricidad, y en la provincia de Inhambane, donde Sasol extrajo gas durante 20 años, las comunidades desplazadas no vieron ningún beneficio”.

"Los gobiernos del Norte y sus empresas involucradas en el Proyecto de GNL de Mozambique en la provincia de Cabo Delgado son cómplices de forzar al país ya endeudado a encerrarse en combustibles fósiles y empujar a las personas a una mayor pobreza, quitándoles sus medios de vida y alimentando una guerra. Eso creó 1 millón de refugiados", agregó Lemos.

Dados los impactos de las terminales de exportación sobre el clima y las comunidades, el informe de OCI recomienda terminar con los subsidios y permisos nacionales para el desarrollo de combustibles fósiles, aumentar el financiamiento para energía limpia y brindar cancelación de deuda, financiamiento climático y apoyo por pérdidas y daños para el Sur Global.

"Para cumplir con sus obligaciones climáticas, los gobiernos deberían dejar de financiar la expansión del GNL y aquellos países que aún no lo hayan hecho deberían unirse a la iniciativa de la Declaración de Glasgow para demostrar que se toman en serio la solución de las crisis de seguridad climática y energética”, afirmó McGibbon.

(OIC, Common Dreams)