Los que perdimos en 2018 (y deben ser agregados a la lista)

Si Mi vida es mi vida (Five Easy Pieces, 1970) no es la mejor película estadounidense de la década de 1970, por lo menos debe figurar entre las cinco principales. En esa obra maestra de Bob Rafelson, que dos años después dirigiría otra tan buena como la anterior, Castillos de Arena, hay una escena memorable en la que Bobby Durea (un Jack Nicholson de antología) trata de conquistar a Catherine Van Oost (Susan Anspach), talentosa pianista joven comprometida con el hermano de Durea. Con su voz infantil y su rostro luminoso, Anspach se roba los intensos minutos en primer plano, entrando en la inmortalidad de la belleza como solo el cine sabe representarla. La actriz volvería a brillar en otro filme memorable, Blume enamorado (Blume in Love 1973), antes de quedar prácticamente exiliada de la pantalla cinematográfica en forma imperdonable, porque pocas actrices han exhibido una personalidad artística tan potente, sin poses ni artificios, como ella.

Stéphane Audran, otra rubia deslumbrante, estuvo casada con dos grandes del cine, Jean-Louis Trintignant y Claude Chabrol, pero no será recordada por su vida amorosa, sino por haber sido una de las actrices francesas más inconfundibles y por haber brillado en un filme extraordinario, El discreto encanto de la burguesía (1972). Por intermediación de Luis Buñuel, Audran ganó la posteridad por anticipado y su nombre pasó a ser parte de un capítulo dorado de la historia del cine, pues su interpretación del personaje Alice Sénéchal en la película del maestro español es magistral en todos los aspectos. La actriz francesa brilló en otros filmes de alta factura como La mujer infiel (1969) y El carnicero (1970), dirigida en ambos por Chabrol.

Susan Anspach (75 años de edad) y Stéphane Audran (85), fueron dos de mis actrices favoritas, por belleza, talento y finura de estilo. Ambas murieron en 2018 pero, por un imperdonable error mío, no fueron incluidas en la lista de personajes notables fallecidos el año pasado. Tal vez el agotamiento mental y físico asociado a las últimas horas de los años cuando terminan haya sido uno de los desencadenantes del olvido que, por cierto, no fue el único que tuve. Parece increíble que también me haya olvidado de incluir a Nicolas Roeg (90), innovador director de cine, a Stephen Hillenburg (57), genial creador de Bob Esponja, y a Peggy Sue Gerron (78), quien fue la musa detrás de la canción Peggy Sue, considerada una de las pioneras del rock and roll. Digo que parece increíble, pues de los tres escribí en su momento un obituario. En fin, son cosas que pasan.

Así pues, en la lista publicada el viernes pasado no deberían haber faltado los recién mencionados, como asimismo los que vienen a continuación y faltaron. Y los errores, me gusta corregirlos: Osvaldo Bayer (91), autor de algunos libros fundamentales, como La Patagonia Rebelde y Fútbol argentino. Pasión y gloria de nuestro deporte más popular, Geoff Murphy (80), director de cine neozelandés, Akira Miyazaki (84), director de cine de animación, los músicos de jazz Roy Hargrove (49), Hamiet Bluiett (70), y Cecil Taylor (89), Carlo Giuffre (89), actor, Ntozake Shange (70), poeta, Audrey Wells (58), directora del filme Bajo el sol de la Toscana, Geoff Emerick (72), quien fue ingeniero de sonido en algunos discos de los Beatles, Barbara Harris (83), actriz que trabajó en la película clásica Nashville de Robert Altman, Claude Lanzmann (92), director del documental Shoah, Robert Dix (83), genio y figura en películas clase B que ahora son consideradas pioneras del genero de ciencia ficción, Richard Swift (41), músico, Alan Longmuir (70), fundador del grupo Bay City Rollers, Harlan Ellison (84), escritor de ciencia ficción.

Eunice Gayson (90), actriz que tuvo destaque en las películas de James Bond, Dr. No y Desde Rusia con amor, Joseph Campanella (93), conocido actor de televisión que apareció en infinidad de series, Charles Neville (79), saxofonista del grupo Neville Brothers, Verne Troyer (49), actor que interpretó a Mini Me en las películas de Austin Powers, Randy Scruggs (64), músico, Tim O'Connor (90), actor de televisión que formó parte del elenco principal de La caldera del diablo, la cual en la década de 1960 fue una de las series más populares en Uruguay y en el mundo, Nokie Edwards (82), guitarrista del grupo rock The Ventures, que está incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll, Emma Chambers (53), actriz que tuvo papel destacado en la película Notting Hill, Vic Damone (89), cantante melódico, uno de los favoritos de Donald Trump, Reg Cathey (60), actor que en la serie House of Cards, era propietario del restaurante de barbacoa a donde iba a comer Frank Underwood, John Mahoney (77), actor de la serie Frasier, Simon Shelton Barnes (52), quien en televisión fue Tinky Winky, John Perry Barlow (70), poeta y ciberactivista, Santos Blanco (46), músico integrante del grupo Locomía, Eloísa Mafalda (83), actriz brasileña que interpretó a Dona Ambrosina Abelha, en la muy popular serie de televisión Roque Santeiro.