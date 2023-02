Los Rolling Stones grabaron con Paul McCartney y Ringo Starr para su nuevo disco

Casi en secreto, los Rolling Stones trabajan en su próximo disco, el primero con canciones originales desde que la longeva banda británica lanzó A bigger bang en 2005 (en 2016 salió Blue & Lonesome, un disco de versiones de clásicos de blues). Sin embargo, esta semana se conoció un detalle clave de la grabación que implica una historia reunión musical.

Según publicó la revista Variety, los dos miembros sobrevivientes de los Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr, grabaron como invitados para el álbum de la banda capitaneada por Mick Jagger y Keith Richards. Según la publicación, McCartney y Starr solamente tocaron sus respectivos instrumentos, bajo y batería, y no se sabe si participarán en la misma canción o de forma separada.

La grabación tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles durante las últimas semanas, y el disco ya está cerca de la etapa de mezcla y postproducción. Tanto Richards como Jagger contaron en distintas ocasiones durante los últimos años que estaban registrando nuevas composiciones, a un ritmo pausado e interrumpido por las frecuentes giras de la banda que en 2021 perdió a uno de sus miembros fundadores, el baterista Charlie Watts.

Watts fue parte de las grabaciones, y en el disco estarán sus últimos registros realizados en vida, según confirmaron sus compañeros luego de su muerte a los 80 años.

El vínculo entre los Beatles y los Stones se remonta a hace 60 años. Más allá de la rivalidad mediática establecida entre ambas bandas, la relación entre los integrantes de los dos grupos siempre fue cercana y amigable. De hecho, el primer éxito de los Rolling Stones fue una composición de McCartney y John Lennon, I wanna be your man, lanzada en 1963.

Durante los siguientes años los miembros de los dos conjuntos grabaron en discos de sus colegas, lo que se sumó a guiños en tapas de discos y otros proyectos en conjunto, como la participación de Lennon y Yoko Ono en el especial Rolling Stones Rock and Roll circus, que recién se haría público en 1996. Jagger y Richards devolvieron gentilezas participando en la grabación de All you need is love que se emitió vía satélite para todo el mundo en 1967.