Los tres servicios que sufren la suspensión de las clases

Ante la pandemia del coronavirus, la suspensión de las clases en instituciones públicas y privadas provocó un parate en algunos servicios vinculados, como limpieza, transporte o venta de alimentos.

Uno de los rubros que en primera instancia se vio afectado fue el del transporte escolar. “El golpe nos pegó drásticamente porque desde que cerraron las instituciones, no hemos podido operar”, explicó a El Observador el representante de Transporte Escolar Unido (TEU), Gerardo Senese.

Agregó que al no haber casamientos o cumpleaños de 15, el sector quedó sin margen para manejar alternativas de trabajo. A esto se le suma que durante las vacaciones de verano, muchos no trabajan porque no hay demanda. “La idea es aguantar el verano con lo que uno hace durante el año, pero ahora la cosa está más complicada y ya hemos tenido que mandar a algún trabajador a seguro de paro”, sostuvo Senese.

El gremialista afirmó que “están atados de manos”, ya que muchos propietarios son parte del régimen monotributista y están impedidos de acceder a los beneficios que anunciaron las autoridades nacionales. Además muchos transportistas escolares ya hicieron uso del seguro de desempleo en los meses de enero y febrero, como medida para paliar la poca demanda en el sector, y ahora no tienen posibilidades de volver a recurrir a esta opción.

Senese rescató que las autoridades gubernamentales están al tanto de esta situación, porque la semana pasada la TEU se reunió con el gobierno para plantear sus inquietudes y necesidades. “El secretario de la Presidencia (Álvaro Delgado) está al tanto y fue una reunión muy cordial”, dijo al respecto.

En tanto, sostuvo que por el momento la mayoría de los trabajadores no tienen pensado vender sus vehículos porque son conscientes de que esto pasará y luego seguirán trabajando. Actualmente, se está llevando adelante un plan de desinfección de las unidades en conjunto la Gremial Única del Taxi para tener prontos los vehículos a la hora de salir a trabajar de nuevo. “Es para darle la tranquilidad a los padres de que sus hijos van a estar seguros en materia sanitaria”, subrayó.

La limpieza

Otro de los sectores que viene teniendo dificultades debido al cierre de escuelas y colegios es el de la limpieza. Algunos de los trabajadores que estaban en instituciones educativas, debieron ir a seguro de paro porque las clases fueron suspendidas, contó a El Observador Adriana Aguirre, representante del Sindicato Único de Empleados de Limpieza (SUEL).

Aguirre rescató que esto no ha implicado un número muy grande de trabajadores enviados a seguro de paro, ya que muchas empresas intentan reubicar a estos colaboradores “porque hoy en día tenemos mucho trabajo”. Agregó que en algunos colegios el personal de limpieza aún sigue trabajando, porque se está haciendo un plan de desinfección para el momento en que el alumnado retome la actividad.

La encargada de Recursos Humanos de la empresa de limpieza Ferrere Ltda, Patricia Forni, coincidió con Aguirre en que el cierre de los colegios y escuelas no afectó tanto al rubro. Pero hizo la salvedad de que sí afectó a muchas familias de los empleados porque no tienen con quien dejar a los menores mientras trabajan. “Por eso las empresas tenemos que tener cintura y ser un poco permisivos con los horarios porque nos afecta a todos”.

Aclaró que desde Ferrere Ltda se mandó a cuatro personas al seguro de desempleo que estaban trabajando en un colegio privado. “Una de ellas prefirió hacerlo porque tiene un familiar que es población de riesgo”, especificó.

Aguirre por su parte sostuvo que le preocupa la salud de muchos colaboradores de la limpieza, porque “las empresas no siempre toman las medidas correspondientes en pos del cuidado del personal”, dijo.

En este sentido, mencionó que “siguen yendo a trabajar en ómnibus colmados de gente y en muchos casos no tienen en qué volverse a sus casas porque ya no hay transporte público”. Con motivo de controlar y revertir esta situación, desde SUEL se han mantenido reuniones con las empresas y “de a poco” se han solucionado algunos inconvenientes denunciados en relación a la prevención del contagio en los trabajadores.

Forni dijo que este tipo de reclamos se suelen dar, pero que con el pasar de los días se han podido ir adquiriendo todos los materiales para prevenir el contagio en el personal. En el caso de Ferrere Ltda todos los empleados tienen tapabocas y guantes, además de contar con su propio alcohol en gel. "Y obviamente todas seguimos el protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública", agregó.

En cuanto al traslado del personal, enfatizó que no cree “que alguna empresa tenga previsto llevar a los empleados, porque sería inviable a nivel de costos y logística”.

Las cantinas en peligro

Ante el cierre de los liceos públicos, un grupo de más de 80 cantineros denunció la situación que está atravesando y reclama a Primaria por más medidas que logren paliar la realidad de los trabajadores.

La vocera del grupo, Grecia Izquierdo, afirmó que si no se toman medidas solo un 5% de las cantinas podrán abrir luego de que se retomen las clases, según consignó Radio Carve. Al igual que los transportistas escolares, la mayoría de estos trabajadores son monotributistas por lo que quedan por fuera de las medidas y beneficios sociales que anunció el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“Estamos parados en un lugar muy incierto. No sabemos cuánto vamos a volver a trabajar, ni en qué condiciones, por lo que queremos que se empiece a diagramar algún tipo de soluciones”, sostuvo Izquierdo en diálogo con Carve.