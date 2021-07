Lote 21 dispersará una destacada oferta que incluye vacunos y lanares

El miércoles 7 de julio a la hora 9 Lote 21 iniciará la comercialización de una destacada oferta ganadera, en el que será su remate N° 165.

En esta oportunidad se dispersará una oferta compuesta por 6.120 vacunos y 340 lanares informaron a El Observador desde el consorcio.

Los escritorios rematarán desde sus oficinas en el interior del país, como se viene haciendo en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus para evitar aglomeraciones.

El mercado del gordo está firme

Mauricio Cabrera, integrante del escritorio Tomas Cabrera Peilie, dijo a El Observador que este remate se da en un momento en el que el mercado del ganado gordo está muy firme, con entradas a frigoríficos de 7, 10 o 15 días.

“La vaca está entre US$ 3,80 y algunos lotes importantes de US$ 3,90; y el novillo de US$ 4,05 y algún lote importante de US$ 4,15”, destacó.

Según indicó, la oferta del mercado de reposición ha mermado y “está muy costosa de colocar debido a la falta de forraje, ajustando a la baja semana a semana”.

En ese marco, las perspectivas para el remate de Lote 21 son “colocar lo mejor posible la oferta acompañando el mercado”, sostuvo y añadió que la venta de la oferta dentro de los precios de mercado será algo muy positivo y valorado por los integrantes del consorcio.

Federico Rodríguez, presidente de Lote 21, resaltó que este remate se hará con un 20% más de oferta que la venta de julio de 2020, por lo que el equipo está muy contento con esta nueva edición. Para esta comercialización hay muy buenos lotes de terneros, buenos lotes de vaquillonas y ganados preñados.

Oferta de destaque

Desde el consorcio se resaltó que para esta oportunidad el escritorio Rodeos Negocios Rurales venderá en Soriano lotes de vaquillonas preñadas garantidas Angus entoradas con Brangus, de Cabaña El Coraje; y un buen lote de novillos de sobre año 350Kg raza SRB y sus cruzas.

Para Salto la firma tiene la consignación de un excelente lote de vaquillonas Angus y caretas de 307 kilos; para Florida un lote de vacas preñadas y terneras; para Flores terneras de 170 kilos destetadas; y un destaque en Casupá de un lote de vaquillonas de 330 kilos de Don Pietro.

Oferta para esta venta de Lote 21.

Financiación y varios beneficios

En esta oportunidad los ganados se dispersarán con financiación del banco Santander, que le ofrece a los clientes un plazo de 90 días y tasas especiales para las operaciones.

Aquellos clientes que decidan abonar sus compras al contado podrán obtener un descuento del 2% y quienes utilicen la herramienta de Pique 21, un descuento del 1%.

La preoferta, así como el detalle de la oferta estará disponible en el sitio web del consorcio, lote21.com.uy.

Además, en esta venta habrá adelantos para todas las categorías por un año o más y los clientes podrán acceder a una tarjeta con diferentes beneficios del banco Santander.

Estas iniciativas financieras, así como la posibilidad de que los escritorios integrantes de Lote 21 puedan preaprobar créditos se ponen a disposición tras un acuerdo comercial entre el consorcio y el banco.

Como es habitual, el remate por pantalla se transmitirá en vivo por DirecTV (Canales 184 y 1184), CampoTV, Cablevisión y el sitio web de Lote 21.