Lucía Dieste figura con Náutico en el empate ante Old Girls en hockey: mirá los goles

Náutico le remontó un 0-3 a Old Girls con una gran actuación de Lucía Dieste en un partido correspondiente a la penúltima fecha de la fase regular del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped en mujeres.

En el partido estelar de la jornada, Old Girls tuvo un primer tiempo a tono con su temporada y se fue 3-0 arriba con dos goles de Paula Pérez y otro de la goleadora de la temporada, Milagros Algorta.

Este fue uno de los goles de Pérez.

Sin embargo, en el segundo tiempo, Náutico esbozó una gran reacción hasta lograr la igualdad.

El tanto del descuento llegó a través de Camila De María, una de las grandes referentes del equipo.

El segundo llegó a través de un córner corto, donde Luli Dieste demostró su oportunismo.

Finalmente, en el 3-3 definitivo, Dieste se internó en el área y definió de revés con gran calidad para ponerle cifras definitivas al marcador.

Old Girls ya tenía asegurado el número 1 y está clasificado directamente a semifinales del torneo.

Náutico mantuvo su segundo puesto, pero depende de que Carrasco Polo no gane en la última fecha para conservar el 2 y la plaza directa a semis en playoffs.

Carrasco Polo perdía 2-0 contra Woodlands, con dos goles de Manuela Barrandeguy, y logró empatarlo con tantos de Sol Amadeo y Agustina Domingo.

En la última fecha jugará contra Old Sampa que tuvo fecha libre.

Con ese empate Woodlands se mantuvo en zona de playoffs que en cuartos de final verá cómo se cruzan el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto.

Yacht, por su parte, logró un triunfo trascendente ante un rival directo: Old Ivy. Le ganó 1-0 con gol de Sabrina Garaza, su máxima anotadora en la temporada (seis goles).

El partido terminó con ánimos caldeados. Old Ivy tenía un córner corto a favor con el tiempo ya agotado. Pero los jueces dieron por terminado el juego cuando la bocha no había salido de la zona punteada, por lo cual el la acción de corto no había concluido. Los árbitros admitieron su error y le pidieron a las jugadoras de Yacht volver a la cancha a terminar la jugada y el partido. Pero estas se negaron porque hasta se habían saludado con las rivales. Yacht había sufrido en la séptima fecha un gol contra Biguá cuando las de Villa Biarritz estaban con una jugadora de más. En aquel momento habían pedido volver atrás con las acciones y que se anulara el gol, pero eso no les fue concedido y el tanto fue convalidado. Por esa razón se negaron a volver a jugar el corto y los jueces tuvieron que dar el encuentro por concluido pese a la molestia de las jugadoras de Ivy.

Old Christians virtualmente clasificado a playoffs

Old Christians aseguró virtualmente su lugar en playoffs tras golear 4-0 a Biguá. Paula Carvalho se lució con dos goles y los otros tantos fueron de Julieta Torres y Giulia Zucchi.

Matemáticamente solo puede quedar afuera si ganan en la última fecha Old Sampa y Yacht (por mínima ante Woodlands) y si al mismo Old Christians pierde contra Old Ivy por una diferencia tan grande que permita que Woodlands lo sobrepase en saldo de goles cuando ahora está en -22 contra -11 de Old Christians. Si Woodlands pierde por uno quedaría con -23 y OCC tendría que perder con Ivy por 13 goles. Imposible diferencia entre equipos parejos.

En la última fecha, además de Carrasco Polo-Old Sampa, se jugarán dos partidos claves para la definición de los playoffs: Yacht-Woodlands y Old Christians-Old Ivy, y por último lo harán Old Girls-Biguá.

Woodlands se clasifica con un empate pero puede quedar afuera si pierde con Yacht y si Old Sampa vence a Polo.

Si dos equipos terminan igualados, se definen las posiciones por saldo de goles. Eso puede pasar si ganan Old Sampa (-11) y Yacht (-14).

Old Ivy necesita ganar y que pierdan Sampa y Yacht para ser el 6 en los playoffs.

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC Old Girls 41 15 13 2 0 60 10 Náutico 36 16 11 3 2 38 19 Carrasco Polo 33 15 10 3 2 38 14 Old Christians 16 15 4 4 7 22 33 Woodlands 16 15 5 1 9 18 40 Old Sampa 14 15 3 5 7 22 33 Yacht 14 15 3 5 7 23 37 Old Ivy 12 15 3 3 9 12 25 Biguá 8 15 2 2 11 5 28

Top 10 goleadoras