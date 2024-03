Luego de su pelea, Sol Pérez y Laura Ubfal rompieron el silencio: "No tenía nada que ver con nada"

Después de ser eliminada de la competencia más famosa del mundo, Sabrina volvió a estar en el centro de la controversia al enfrentarse nuevamente a los panelistas. Esto desencadenó una intensa discusión entre Sol Pérez y Laura Ubfal, ambas analistas habituales del programa conducido por Santiago del Moro.

Durante el tenso intercambio, las dos mujeres no lograron ponerse de acuerdo sobre los motivos que llevaron a Sabrina a ser expulsada de la casa más famosa del país por segunda vez. Cada una expresaba su opinión, lo que generó un debate acalorado entre ellas.

"No coincido en absoluto lo que está diciendo Sol y Ceferino porque es absolutamente discriminador tratar a Sabrina como que es linda... todas las chicas son hermosas", expresó Ubfal. A lo que Sol respondió enfáticamente: "Yo no dije que a ella la sacaron por linda, dije que a ella le inventaron que hace un casting sábana porque es linda, porque se meten con la vida privada".

"Yo creo que te estás identificando, Sol", continuó Laura, a lo que su compañera le contestó negando la afirmación. A pesar de ello, la discusión no concluyó ahí, ya que después del corte, Sol tomó la palabra y fue categórica en su respuesta: "Cuando vos hacés sentir mal a alguien y todos entendimos lo mismo, me parece que lo mejor como una buena mujer es pedir disculpas, pero bueno".

Después de todas las repercusiones, ambas decidieron abordar lo sucedido. La primera en expresar su punto de vista fue la modelo: "¿Qué tengo que ver yo con la conversación? Yo no tenía nada que ver, no estaba involucrada. Estaba opinando de Sabrina y de lo que acababa de decir", comenzó explicando en Rumis, el programa de streaming de Lola Latorre, Juariu, Lizardo Ponce, Zaira Nara y Cachete Sierra.

Luego, añadió: "A todos nos hizo ruido el comentario que hizo: ´Sol, vos lo decís porque te sentís identificada´. Yo dije: está totalmente fuera de lugar lo que me dijo. Entiendo que ella lo dijo como que yo había pasado en su momento de tener que aclarar algo, pero esto no tenía nada que ver. Era como que no venía al lugar".

Para concluir su postura, Pérez señaló: "Laura había tenido en su momento un encuentro con la mamá de Sabrina porque la había tratado a ella de prostituta. La trataste a una persona de esa forma y me estás diciendo esto a mí".

Laura Ubfal no se mantuvo en silencio y expresó su opinión en un encuentro mano a mano con los participantes de Intrusos. "Lo viví como un gran malentendido, Sol no escuchó lo que estaba diciendo que es horrible que a las mujeres hegemónicas las traten mal, pero Sol no escuchó y no entendió. Ella estaba diciendo que la sacaron del juego por ser linda y yo lo que dije es que me molestó que digan quién es linda y quién no", afirmó.

"No sé por qué Sol se enganchó tan mal. Ella me llamó hace un rato así que tan enojada no debe estar. Mezcló unas cosas que yo no entendí y no me dejaba hablar. A lo mejor, porque ese maltrato que tuvo Sabrina, lo sufrió ella. Eso era lo que le quería decir con la identificación. No me fui llorando, nada que ver", continuó defendiéndose la productora.

Además, la periodista subrayó: "No tenía nada que ver con nada. Y lo de la agenda no tiene nada que ver, yo ayudé a una chica que necesitaba mi ayuda con una mercadería que yo difundí en mis redes sociales. El tema fue que Ceferino fue bastante discriminador al decir que Mauro hizo un sacrificio por acostarse con Furia. Yo siempre fui sincera desde un comienzo, en el corte no hubo ninguna pelea".

"No discutimos tampoco en el corte. Yo lo que digo es que ella estaba tan dolida y quería que le pida disculpas. El problema fue que no me lo dijo a mí y se lo dijo directamente a la producción. Está todo bien, chicos, no tengo nada contra ella. La quiero, la estimo y la valoro. Fue un malentendido. Me invitó a su casamiento y somos amigas", concluyó la periodista.