Luis Brandoni criticó duramente a Estela Carlotto: "¿Quién se cree que es esta señora?"

Así como Luis Brandoni no tuvo reparos en criticar a su colega Ricardo Darín tras el estreno de "1985" por su trabajo en la película que abordó el Juicio a las Juntas, ahora tampoco dudó en cruzar a Estela de Carlotto en el marco del Día de la Memoria. Este 24 de marzo se conmemoraron los 48 años del último golpe militar en Argentina.

Durante el domingo, se llevaron a cabo marchas y movilizaciones que tuvieron a la Plaza de Mayo como punto de encuentro para miles de personas que repudiaron la dictadura que afectó al país entre 1976 y 1983, período en el que, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, Argentina recuperó la democracia.

En este contexto, diversas personalidades expresaron sus opiniones, entre ellas Luis Brandoni, quien apuntó directamente contra Estela de Carlotto. "¿Quién se cree que es esta señora?... Siguen diciendo que son 30 mil desaparecidos, ¿qué le pasa? pero si saben... es público y notorio que no son 30 mil desaparecidos", expresó visiblemente molesto en el programa Comunidad de Negocios (LN+).

El exdiputado por la UCR continuó su crítica hacia Carlotto por sus declaraciones. "Por eso se constituyó la CONADEP, que es un hecho que yo señalé en mi crítica, que no figura en la película. Si no figuraba la CONADEP no figuraban los cargos a los militares que se estaban juzgando. Pero como el peronismo no formó la CONADEP infamemente, no figura en la película. ¿Qué razones hay para declarar un día no laborable? A mí personalmente me parece un disparate esto", expresó molesto.

Brandoni también cuestionó la idea de establecer un día no laborable para conmemorar la dictadura más sangrienta que vivió el país. Sugirió en cambio que sería más útil pedir a los maestros y maestras de primaria, secundaria y universidades que en este día se hable y se enseñe sobre lo que ocurrió en el país, como un recordatorio de lo que no se puede olvidar.

Finalmente, el actor dejó en claro su desacuerdo con el feriado del próximo 2 de abril. "Así como también declarar un feriado el día que nosotros invadimos las Malvinas, no sé si hay algún país que declare feriado un día en el que el país perdió por primera vez una guerra, el Ejército argentino", concluyó firmemente.