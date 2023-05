Luis Novaresio: su relación con Braulio y por qué la entrevista periodística es "un acto de escucha"

El periodista argentino Luis Novaresio fue el entrevistado de esta semana de Posdata, el ciclo de entrevistas de El Observador conducido por Oscar González Oro. Durante la charla, el conductor repasó su vida, habló sobre su relación con su actual pareja, Braulio Bauab y reflexionó sobre las entrevistas, una género periodístico por el que transita hace muchos años en televisión.

¿En qué etapa de tu vida estás?

Estoy cronológicamente en la madurez, va habiendo pasado la mitad de mi vida, seguramente. Tengo 58. Estoy en una etapa de mucha reconciliación conmigo mismo, estoy contento con algunas cosas personales que me pasan, con algunas decisiones que tomo y estoy en un momento personal muy especial. Hace dos años me casé, hace cinco que que conocí a Braulio y armé una familia. Yo soy hijo único de una familia. Estaba acostumbrado a estar muy solo y desde que me casé tengo una familia política que es lo contrario a mi familia. Son montones, son paisanos efusivos, de reunirse y hablar todos juntos.



Te vi una hora y media en Punta del Este que nos cruzamos de casualidad y te vi feliz. Y no sé si está bien que lo diga, te vi papá.

Es la hija de Braulio y Virginia pero ahora también en Uruguay me empezó a decir padrastro. Y Braulio que decía “no quiero que le digas así, decile papástro” y a mí me encanta que me diga lo que se le antoje, entonces cuando me presenta, dice “mi padrastro” y yo le digo, “cállate, hijastra”.

¿Qué trajo Braulio de tu vida?

Yo creo que la dimensión del disfrute. Braulio es un tipo fiestero, un tipo de la celebración. Yo creo que tiene mucho que ver con la de su origen de familia judía. Viste que por lo que fuera los casamientos judíos son los mejores.

Y la mejor comida del mundo

Es un pueblo que quiere celebrar y yo creo que eso me lo trajo Braulio. Me trajo un poco la celebración, la diversión. Yo defiendo el psicoanálisis y los otros días decía: “Estoy más en cuerpo que en cabeza”. Encontré a un par, un tipo que respeto de igual a igual.

Estás enamorado

Recontra. Ya hemos pasado la etapa del enamoramiento. Ahora viene algo de que es en serio o no es en serio y los otros días charlando me parece que un signo del amor que yo siento por él es que lo pienso en el futuro.

¿Qué es la entrevista para vos? ¿Cuál es el desafío?

La entrevista es un acto de escucha, no es otra cosa. Yo esto también lo vengo aprendiendo más de grande, las mejores entrevistas son en las que menos se escucha al entrevistador y aparte es un acto muy psicoanalítico, de tratar de entender a qué vino esa entrevista. En las entrevistas ustedes quieren escuchar al tipo que está ahí y en todo caso hay empujarlo un poco, acompañarlo para que vaya hacia el lado que quiere ir.

Y es psicoanalítico, tenés razón, porque yo me tengo que convertir en un ser confiable para para que vos digas lo que se te dé la gana

Ese encuentro en el psicoanálisis se produce o no se produce. También se produce en ese rato de la entrevista y vos tenés que ser respetuoso. El tipo vino a decir algo. Yo trato en general de no hablar demasiado con el entrevistado antes de hacer la nota, lo cual es un riesgo por poner el tipo viene y te dice “voy a renunciar o me casé con el negro oro” y vos no sabes eso, pero es una ventaja porque si el tipo vino a decirlo, eso lo va a decir. Mi analista dice que el acto analítico es de a dos siempre, el paciente y el psicoanalista. El paciente va un paso más adelante y la analista está ahí detrás acompañándolo, mirando ese camino. Eso es un poco la entrevista.