Luis Suárez "contradijo" un consejo de su técnico en Gremio y la jugada terminó en gol

El técnico de Gremio, Renato Gaúcho, reveló una broma de Luis Suárez en el vestuario luego de la victoria por 3-0 ante Aimoré , el sábado 4 de febrero, en la que el uruguayo hizo dos goles.

El Pistolero definió tres dedos para marcar uno de sus goles, "contradiciendo" un consejo que suele dar el entrenador en el vestuario.

La broma se produjo poco después del partido en el que Suárez aprovechó el error de Guilherme Lacerda y definió al segundo palo cuando el golero William intentó el achique .

O PRIVILÉGIO DE TER LUÍS SUÁREZ NO TIME!



Um gol de gênio! Sobrevivemos a 2021 e a 2022, merecemos um 2023 mais feliz... É só o início! E que seja disso pra mais!



