Luis Suárez habló sobre la presión de jugar en la élite y el consejo que le daría a Neymar

Luis Suárez fue consultado por la decisión de Neymar, quien dijo que el Mundial de Catar será el último de su carrera. Cuando se juegue ese torneo el brasileño tendrá 30 años.

"No tuve la oportunidad de hablar con Ney de eso. Siempre me gustaba hablar con Neymar cuando estaba en el Barcelona. Él es un jugador que necesita cariño y que necesita que los amigos le digan lo que sientan. Él sabe escuchar y creo que se puede haber apurado (en la decisión) pero capaz que es algo que él siente y lo cual está sufriendo cuando se lo critica, quizá no quiere seguir conviviendo con esa presión de estar constantemente en la boca de todos. Si él quiere llegar al próximo Mundial, él puede, pero depende de él y convivir con la presión", expresó en declaraciones al diario AS el delantero del Atlético de Madrid.

EFE

Suárez y Neymar durante la goleada de Brasil a Uruguay

Suárez y Neymar jugaron juntos en Barcelona y días atrás se reencontraron en el partido por Eliminatorias entre Brasil y Uruguay en Manaos.

Sobre su experiencia personal, Suárez indicó: "Tenés que estar acostumbrado a pelear con la presión, yo tuve la época del Barcelona que no pude disfrutar de cada momento. Yo hacía tres goles contra el Real Madrid y no me daba tiempo a disfrutar porque a los tres días tenía otro partido contra el Getafe o Alavés y la presión era la misma. ¿Por qué? Porque si no metías te decían que estabas mal. Es una presión estar en la élite del fútbol y más en el Barcelona".

Suárez, Neymar y Messi en las épocas de Barcelona

Y agregó, con respecto a Neymar: "En París está disfrutando pero quizá en la selección tiene algo que necesita largar y me gustaría recomendarle que siga disfrutando, está en una edad espectacular para llegar bien a Catar y no hacer caso a las críticas. Yo digo que las críticas no te tienen que tirar abajo ni el halago te tiene que hacer creer el mejor del mundo, hay que evitar ese tipo de comentarios. No es fácil convivir y cerrarte en tus amigos y familia", indicó el Pistolero.