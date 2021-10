“Para mí no era penal”: lo que dijo Decurnex sobre la falta de Polenta que no consideró Cunha ni el VAR

El presidente de Nacional, José Decurnex, consideró que no hubo penal en la jugada que protagonizaron el zaguero tricolor Diego Polenta y el volante de Wanderers, Bruno Veglio, en el partido que ambos equipos disputaron este jueves en el Parque Viera con victoria 1-0 para los locales.

La situación se dio en el primer tiempo. El defensa albo intentó rechazar una pelota que cubría el mediocampista, y al intentar despejar el balón golpeó su pie, dentro del área.

La acción no fue considerada falta por el árbitro Andrés Cunha, ni advertida por sus asistentes, ni por el VAR, que funcionó en el Parque Viera con Gustavo Tejera y Jonathan Fuentes.

Consultado sobre la jugada, Decurnex señaló que no le pareció penal: “La vi medio de pasada en el entretiempo, creo que es una jugada confusa, que puede ser o no puede ser, tomaron la decisión”, dijo en declaraciones a 100% Deporte de radio Sport 890 este viernes.

Leonardo Carreño

Diego Polenta en el Parque Viera

“Me parece que en definitiva fue un buen arbitraje, no hubo nada que haya incidido en el partido y, como te digo, jugadas polémicas siempre van a haber, ese es el mudo del fútbol, y los que están ahí tienen que tomar la decisión”, agregó.

“Y ayer, tanto en la cancha como en el VAR, tomaron la decisión que no fue, que yo comparto”, señaló.

Al ser consultado si coincidía con los árbitros en que no era penal, respondió: “Para mí no, pega pelota y pie, pero la pelota sale. A mí me pareció eso, pero es debatible”.

Las declaraciones de Decurnex se dieron luego del partido de este jueves, en el que los albos cayeron luego de cuatro victorias, y después de que los directivos tricolores fueran al Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol para manifestar su disconformidad con el manejo de las designaciones de los árbitros para los partidos.