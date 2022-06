Luis Suárez: "Me duele perderme la despedida, pero prefiero eso y no perderme el Mundial"

El máximo goleador de la selección uruguaya, Luis Suárez, habló este sábado antes del partido de despedida entre Uruguay y Panamá en AUF TV.

El delantero, quien está en búsqueda de equipo y mientras tanto, se pone a punto de forma especial por su problema de rodilla, por lo que no estuvo en estos tres partidos de junio, habló y sus palabras se emitieron por los altoparlantes del Estadio Centenario, lo que hizo que la gente lo aplaudiera.

"Primero, les digo que disfruten de este maravilloso espectáculo que se organizó hoy para despedir a la selección, que para nosotros es muy importante el apoyo de ellos, sentirlo desde ahora hasta la preparación de un Mundial que son un plus para nosotros", dijo Suárez.

Además, sostuvo: "Tenemos el orgullo de representar a un país el cual siempre se caracterizó por luchar hasta el final y desde acá a la distancia, lo único que puedo hacer es agradecerles por el cariño, pedirles perdón por no poder estar ahí, pero si no estoy ahí es porque quiero llegar bien al Mundial".

El futbolista agregó que esto era algo "que ya estaba planificado con mi físico porque era lo que me pedía el físico para poder llegar bien al Mundial. Son decisiones. En este caso, perder una despedida me duele mucho, pero prefiero perderme una despedida y no perderme un Mundial".

Aquí se puede ver el video de lo que dijo: