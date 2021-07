Lust propone que el Parlamento deba tratar la reiteración de un gasto observado

El 8% de los expedientes observados por el Tribunal de Cuentas entre el 2015 y 2020 reiteraron el gasto. Solo a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) se le observaron 394.000 gastos. Al momento de ser electo el presidente, Luis Lacalle Pou, los gastos observados tenían un valor de US$ 100 millones, dijo el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda en presencia de la delegación del Tribunal de Cuentas. En esa circunstancia, y según consta en la versión taquigráfica, Lust informó que –en acuerdo con la presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón- propondrá un proyecto de ley “muy breve” que reglamente el artículo 211 de la Constitución.

Este establece que si el organismo “insistiera” sobre su posición tras lo observado por el Tribunal de Cuentas y el tribunal mantuviera sus observaciones, debe dar cuenta de ello a la Asamblea General “a sus efectos”. Al nunca haberse reglamentado el extracto de “a sus efectos”, “lo que hace la señora vicepresidente Argimón es convocar a la Asamblea General, anuncia que han llegado las comunicaciones del Tribunal de Cuentas, las pone en la página web y el legislador que quiera acceda a ellas, y el que no quiere, no accede”, relató Lust. Su intención es que a partir de este proyecto –al que pretenden darle un porte “más académico que político”- , la Asamblea General tenga que tratar el tema, inclusive llamando a “responsabilidad política” al jerarca que reitera el gasto. “No digo las 390.000 observaciones porque a veces hay un viático de US$ 50, pero hay otras que deben ser consideradas”, señaló.

El diputado nacionalista Álvaro Viviano manifestó su apoyo al proyecto y el ministro del Tribunal presente en la reunión, Francisco Gallinal, mencionó que el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, también está de acuerdo.

Desde el Tribunal de Cuentas entienden que la reglamentación de este artículo es estrictamente necesaria para un mejor funcionamiento del organismo. “Llega un momento en que uno sueña con el día en que se reúna la Asamblea General para tratar -simplemente para tratar- una reiteración de una observación. Creemos que el solo hecho de que se reúna la Asamblea General es ejemplificante, y que ese hecho traerá como consecuencia que, probablemente, empiecen a reducirse aún más las reiteraciones de los gastos observados”, dijo Gallinal.

Auditoría de desempeño en el Ministerio de Educación

El ministro Gallinal informó que hay un acuerdo definido para realizar una auditoría de desempeño en la Dirección General de Educación que –dijo- “es prácticamente como auditar todo el Ministerio” de Educación y Cultura (MEC). Además, adelantó que harán una en Fundasol y el Fondo de Emergencia Agropecuaria, ambas pertenecientes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Estas auditorías se hacen bajo la orden directa del director general de Auditoría, contador Omar Zooby. Están autorizados a contratar docentes y realizar convenios para preparar a los funcionarios del tribunal para la realización de las auditorías de desempeño a través de la Escuela de Auditoría Gubernamental .

Gallinal expuso que, además, se comprometieron a realizar siete auditorías de gestión.