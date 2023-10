Lust responsabilizó al gobierno por derrame de UPM: "No hace absolutamente nada"

El diputado disidente de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, se refirió a la multa que el Ministerio de Ambiente evalúa aplicar a UPM por haber derramado soda cáustica en un arroyo afluente del Río Negro y señaló que el gobierno "no hace absolutamente nada".

"A ellos pagar una multa, no les molesta. Si la plata le sobra, no pagan un impuesto. Lo único que pagan es el BPS, pagar unas chirolas no les interesa, solo quieren la producción. El gobierno uruguayo no hace absolutamente nada, eso es una realidad. Esto es un desastre que ya habíamos anunciado", dijo en diálogo con Radio Universal.

El Ministerio de Ambiente fijó en $1.626.000 (1.000 unidades reajustables) el valor de la multa a UPM, que todavía no está fija porque la empresa está en plazo para presentar sus descargos. El hecho ocurrió a mitades de agosto y fue reportado por la empresa, que en un comunicado señaló que ya había tomado “de forma inmediata” todas las “medidas correctivas necesarias con el fin de resolver la situación”.

“Hay responsabilidad del Estado, eso sin duda, desde el momento que se trajo la empresa empezó la responsabilidad del Estado. Si se ve el proceso de las multas a la empresa UPM son todas de incumplimientos ambientales, y muchas de ellas no las ha pagado, las ha recurrido, están en los tribunales. En total, la cantidad de multas que se le ha apreciado y no ha pagado es alrededor de los US$ 200 mil. La presunta multa que le van a cobrar por el derrame de la soda cáustica es prácticamente nada para la empresa”, agregó Lust.

A su vez, el legislador señaló que luego de que el ministro de Ambiente, Robert Bouvier y el subsecretario, Gerardo Amarilla concurran el 12 de octubre a la Comisión de Medio Ambiente, se evaluarán los pasos a seguir. "Puede ser el de citarlos al Plenario del Parlamento. Si la empresa hace tres meses que está instalada y no deja de producir incumplimientos. El contrato permite ir más allá de la multa, permite cerrar la planta. Nosotros nos enteramos del derrame porque un chacrero lo denunció", sostuvo.

Según supo El Observador a partir de la consulta a diversas fuentes que participaron de la reunión y documentos presentados, UPM se enteró de la fuga el 16 de agosto por un vecino que reportó la muerte de peces en el arroyo Sauce.