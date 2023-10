Tensión en Juntos por el Cambio: Macri le hizo un nuevo guiño a Milei y Bullrich le salió al cruce

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, salió al cruce del líder del PRO, Mauricio Macri, después de señalar que ante un eventual triunfo de Javier Milei espera que la coalición opositora “apoye cualquier reforma razonable”.

Patricia Bullrich no dejó pasar el nuevo guiño a Javier Milei y disparó: “No es el momento para que Macri plantee temas parlamentarios futuros, hoy voy a debatir lo que dijo porque me parece inconveniente”.

A cuatro días del segundo debate presidencial y a 18 de las elecciones, Bullrich no dudó en poner límites a los dichos del expresidente. “Estamos en el medio de una pelea electoral, no me parece que en este momento podamos discutir eso, justamente nuestra fortaleza es la capacidad parlamentaria, considero que no es conveniente que Macri haya dicho una cosa así, no es el momento, lo discutiré con él”, sentenció.

Yo le diría a Macri que se afilie a La Libertad Avanza y listo, terminemos con esta historia. En Juntos por el Cambio, el liberalismo es serio y en serio. Nada de kirchnerismo de segunda generación como el de Milei. https://t.co/3KTHXNINW7 — José Luis Espert (@jlespert) October 4, 2023

Pese a sus diferencias con el líder del PRO, la candidata presidencial de JxC dijo que hay “unidad” en la principal coalición de la oposición y salió a mostrar músculo político: “Me las peleo, estoy con todos los gobernadores, intendentes, diputados, senadores, nuestra fuerza trabaja unida”, en declaraciones a Urbana Play.

En ese mismo sentido, el martes Patricia Bullrich difundió su nuevo spot de campaña en la que se la ve respaldada por todos los gobernadores de Juntos por el Cambio. En ese marco, la candidata destaca dos cosas: el volumen político que alcanzó la coalición opositora y la unidad del espacio.

Los dichos de Macri

Si bien es cierto que Macri reiteró su respaldo a Bullrich también es verdad que el expresidente volvió a tener un gesto con Javier Mieli.

Al exponer en el Instituto de Política de la Escuela Kennedy de Harvard, el expresidente señaló: “Creo que vamos a ganar la elección, pero en caso de que eso no suceda y Milei gane, espero que nuestra coalición acompañe cualquier reforma razonable para que la Argentina pueda dejar atrás este sistema tramposo en el que estamos atrapados”.

Macri profundizó sobre el rol de Juntos por el Cambio en un eventual gobierno de La Libertad Avanza. “Ese es el lugar en el que ayudaríamos. El gran desafío que tenemos todos juntos es sacar el populismo del país. Siempre creí en las ideas liberales, traté de llevarlas a cabo en mi Gobierno”, dijo y agregó: “Milei está aislado, no tiene gobernadores, no se puede liderar así. El mayor riesgo que representa Milei es que está solo”.