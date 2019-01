Maduro y Guaidó: "Un choque de trenes que puede desembocar en cualquier cosa"

La situación es delicada, más que delicada. Venezuela no pudo solucionar sus problemas de gobernabilidad internamente y hoy en día tienen una dimensión geopolítica mundial. En la inédita crisis venezolana, lo que reina en este momento es gran expectativa, confusión y el caos, la que seguramente se profundizará en los próximos días. A la fecha, el mundo está dividido. Por un lado, Rusia, China, Turquía, Irán, Catar, Singapur y otros países lejanos apoyan a Maduro. Y por otro lado, Estados Unidos, la Unión Europea, la mayor parte de América Latina y organismos internacionales (en especial la OEA), presionan a Maduro para que deje el poder y comience una transición democrática en Venezuela.

Todo se desencadenó cuando, el pasado jueves 10, Maduro inició su segundo mandato de seis años, como resultado de un proceso electoral considerado fraudulento por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. En esos días, Juan Guaidó, un ingeniero industrial de 35 años de edad que pertenece a Voluntad Popular (el partido del líder político Leopoldo López) fue elegido presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en una sesión en la que los diputados declararon ilegítimo a Maduro. También encabezó unos llamados “cabildos abiertos” que se llevaron a cabo en plena calle, al estilo de los tiempos de la independencia.

Fue así como, siendo prácticamente un desconocido para la opinión pública a pesar de su trayectoria, Guaidó (con un look similar al exmandatario estadounidense Barack Obama) apareció en la palestra como un líder joven y firme que contrarresta las figuras desgastadas de la oposición. Pero nadie se imaginó que poco después de la mencionada sesión, en un acto de la concertación opositora, que se realizó el miércoles 23 (fecha en la que se conmemora el fin a la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez en 1958), Guaidó se autoproclamara “presidente encargado” (interino) de Venezuela, es decir hasta que haya elecciones libres en el país y se empezara a hablar de una “primavera de Caracas”.

De ahí en más, las más diversas reacciones en lo interno del país y en el plano internacional se han precipitado en cascada, sin detenerse, una tras otra; y aún continúan. Lo cierto es que con la mayoría del mundo occidental en su contra, Maduro permanece aferrado al poder. ¿Cómo resiste? Sin duda, con una Fuerza Armada Nacional que le ha expresado su apoyo, y el respaldo de jugadores internacionales que le significan músculo financiero, como China, Rusia y, en menor grado, Turquía.

Es de prever que Maduro siga en el ejercicio de sus funciones hasta que, precisamente, el alto mando militar así lo diga o lo acompañe, y en la medida en que también Rusia y China sigan oficiando de salvavidas para su gobierno.Pero ese oxígeno financiero no será suficiente. Actualmente Estados Unidos aporta el 90% de los ingresos en divisas a Venezuela por la compra de petróleo (unos US$ 13.500 millones al año), unos recursos en alto riesgo por la ruptura de relaciones diplomáticos y el no reconocimiento a Maduro como presidente legítimo por parte del gobierno de Donald Trump.

Es claro que el gobierno venezolano intentará conseguir otros compradores de su petróleo para sustituir a Estados Unidos; de hecho, ya lo viene haciendo. Pero esto es complicado porque el crudo venezolano es pesado y, por ende, difícil de procesar. A esto se le suma que, por ejemplo, Juan Guaidó acaba de anunciar su intención de renovar el directorio de Citgo Petroleum, filial de Pdvsa en Estados Unidos, para darle al complejo refinador un nuevo liderazgo y alivianar las presiones políticas sobre la compañía. Aunque es difícil predecir qué tanto podrá avanzar en sus objetivos, sí será un dolor de cabeza para el gobierno de Maduro. Eso como mínimo. Hay que recordar que Guaidó cuenta con el apoyo explícito deTump, así como de la mayoría de la comunidad internacional de América Latina y Europa.

Escenarios posibles

¿La presión significará la salida de Maduro? Sin duda, esa salida ocurrirá, pero difícil es proyectar cuándo. La historia muestra países, sobre todo de África o de Medio Oriente, en los que sus mandatarios se eternizan en el poder, mientras el pueblo se muere de hambre. Esto último no condiciona para nada la permanencia de los primeros en sus pedestales. Al contrario, los reafirma, porque las poblaciones desprovistas son más fáciles de dominar.

El Observador consultó al respecto a varios expertos venezolanos. El exdiplomático y catedrático de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Félix Gerardo Arellano arriesgó que “no siempre logran mantenerse, también ocurre lo contrario. Hay dictadores que dimiten o huyen, incluso cuando menos se espera”. El profesor apuesta por un cambio político en Venezuela y ve con buenos ojos que “países que juegan a neutrales y quieren ser equilibrados, como México, Uruguay y algunos de la Unión Europea, puedan influir para que el gobierno de Maduro se sume a la conformación de un gobierno de transición”, señaló.

En teoría, los escenarios a futuro son tres: Maduro continúa en el poder soportando los embates y radicalizándose; Maduro cae o propicia una salida democrática; o la fuerza militar venezolana coloca en el lugar de Maduro a otra figura al frente del país. El caso venezolano es especialmente complejo porque existe una unión cívico-militar al estilo cubano aferrada al poder. Allí la Fuerza Armada es parte fundamental del gobierno mismo.

Un recuento del año pasado mostró que, por ejemplo, el Ejército controla 9 de los 14 ministerios de las áreas de economía e infraestructura del país. “Para que haya cambio democrático, debería darse primero un quiebre de esa coalición cívico-militar dominante”, advirtió el internacionalista y también profesor universitario Carlos Romero. Algo más está pesando: si Maduro –o parte de su gobierno– renuncia a su cargo, o es forzado a ello, deberá enfrentar las denuncias e investigaciones internacionales por corrupción y crímenes de lesa humanidad en su contra, motivo por el que se estaría aferrando con fuerza a su silla. También es el motivo por el cual la oposición ha ofrecido amnistía a los militares que abandonen a Maduro, para propiciar un cambio político en el país.

Rocío San Miguel, especialista en temas militares y presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, observó que “no hay señales, por ahora, de abandono a Maduro por parte de la Fuerza Armada”. Sin embargo, llegado el caso, los militares podrían “llegar a plegarse a alguna otra opción de poder, de manera pragmática. Toda esta presión internacional no recae solo sobre Maduro, sino también sobre los militares”, agregó. Lamentablemente, en esta crispada Venezuela, la proyección de un escenario de sangre también está presente, en especial con EEUU y Rusia de por medio, ambos con líderes de mano dura, como Trump y Putin.

Romero advierte que “se ha desatado una escalada de decisiones radicales y advertencias sin freno. Hay choque de trenes y, si esto no se detiene, puede desembocar en cualquier cosa. Maduro se ahogó a sí mismo al romper relaciones con Estados Unidos, anunció el cierre de la embajada y consulados de Venezuela en ese país como si nada, Guaidó también está dispuesto a todo, Moscú expresó que la ‘injerencia’ de Estados Unidos en Venezuela llevará a un baño de sangre”. En esa misma línea, el senador republicano Marco Rubio, un gran aliado de Trump, advirtió el jueves 24 que “si ocurre violencia en Venezuela, la respuesta (de EEUU), dependiendo de la acción, va ser sumamente grave y va a ser rápida”.

Al cierre de esta edición, los acontecimientos se sucedían rápidamente. Maduro aceptó la propuesta de Uruguay y México de iniciar un diálogo con la oposición. ¿Esto podría desembocar en la negociación de su salida, o será otra dilatoria del mandatario venezolano para ganar tiempo? Según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, el país lleva 26 muertos durante las protestas, contabilizadas desde el pasado lunes 21 al jueves 24 inclusive.

No es la primera vez

Juan Guaidó no es la primera persona que se autoproclama presidente en Venezuela. El 11 de abril de 2002 también lo hizo Pedro Carmona Estanga, en aquel entonces presidente de Fedecámaras, luego de que el alto mando militar venezolano anunciara que Chávez había renunciado. Tres días después, los militares leales a Chávez retomaron el poder y el mandatario reasumió la Presidencia.

La diferencia entre Carmona y Guaidó es que este último tiene un cargo público y no disolvió los organismos públicos, lo que sí hizo Carmona. Otra diferencia –discutible, por cierto– es que Guaidó dice ampararse en varios artículos de la Constitución (arts. 233, 333 y 350).

Tampoco la concertación opositora del 23 de enero de este año es la primera que desborda las calles, ni mucho menos. Quizá las megamarchas más emblemáticas se dieron entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 cuando Pdvsa y Fedecámaras lideraron un paro petrolero que paralizó a todo el país. A pesar de las nefastas repercusiones económicas, el gobierno presidido en ese entonces por Chávez resistió los embates, contra todo pronóstico.

Veremos qué pasa en esta oportunidad. Hay símiles con el pasado aunque el contexto es otro por la fuerte presión internacional para la caída de Maduro. Por lo pronto, ante la incertidumbre, los venezolanos viven un día a la vez…, un día a la vez.