Maldonado prepara reglamentación para deliveries que contemplará casos de accidentes

Quienes estén interesados en trabajar en la actividad deberán realizar un nuevo carnet o habilitación para brindar estos servicios. Este proyecto comenzó por iniciativa del representante colorado, Eduardo Elinger, hace 12 años, y en estos días los ediles, Christian Estela por el Partido Nacional, y Joaquín Garlo por el Frente Amplio, retomaron ese antiguo proyecto, aggiornándolo y logrando la aprobación por unanimidad de la Junta Departamental. El decreto N° 4.084/2023 reglamentará la actividad de quienes desarrollan la tarea de delivery en el departamento de Maldonado.

En diálogo con El Observador, quien fuera impulsor de la iniciativa, Eduardo Elinger, señaló: "Una gran satisfacción que se retomara ese proyecto. Hace 12 años recién se había inaugurado el primer centro de rehabilitación física de Maldonado, y habíamos observado muchos jóvenes que estaban lastimados o con severas complicaciones por accidentes, trabajando de repartidores, con cifras que eran alarmantes. Así que este nuevo proyecto retoma esa iniciativa y la trae a esta nueva realidad dándole las garantías necesarias a la población, a los deliveries, y a los comerciantes, para que puedan desarrollar su actividad. No solo se vincula a servicios de reparto gastronómico, sino a múltiples servicios; farmacias, supermercados, tiendas, repuestos, etc. Incorporando aspectos que hacen a una regularización. Hubo un trabajo y un compromiso de todos los partidos políticos, y en este caso específico, formalizar y garantizar a todos los involucrados, para que esta actividad tan noble, pudiera desarrollarse en nuestro departamento, que tiene un crecimiento exponencial".

Por su parte, el edil por el Frente Amplio Joaquín Garlo comentó: "Le dimos una nueva redacción al proyecto de (Eduardo) Elinger contemplando el avance de las tecnologías en el tema de los servicios de entrega, y finalmente, se aprobó hace un par de semanas un decreto departamental. Lo que busca, es generar garantías para los deliveries y la ciudadanía, pero también para los comerciantes que van a ser los que van a tener que controlar que cada delivery tenga esta habilitación, con un seguro por accidentes personales. Por tanto ahora tienen que cumplir con las exigencias desde la normativa de tránsito en cuanto al mantenimiento de los vehículos, además de realizar el curso de manipulación de alimentos. Estos trámites y el curso, serán gratuitos para los deliveries. Y deberán presentar un seguro por accidentes personales que va a tener que gestionar cada delivery. Es un seguro de muy bajo costo. Estuvimos haciendo las averiguaciones con el Banco de Seguros y los costos rondarán los 4.000 pesos por año. Por lo tanto a raíz de esta nueva ordenanza la intendencia va a tener la potestad de controlar el cumplimiento de estas exigencias. Se van a comenzar a aplicar próximamente. Hay plazos legales para la reglamentación, habrá que hacer una campaña de información, y luego una implementación bajo el principio de gradualidad del derecho sancionatorio, amonestación y eventualmente puede llegar a aplicarse multas".

"Importante es decirle que en este tiempo, tuvimos reuniones con los trabajadores de una de estas aplicaciones, con comerciantes, empresarios del sector, y de plataformas de pedidos, manifestando su conformidad con esta regulación. Al día de hoy no tenemos un dato estadístico de cuantas personas la integran. Pero estamos hablando de cientos y cientos de trabajadores que desarrollan esta tarea, y la idea principal, es brindarles garantías a estos trabajadores y que puedan estar cubiertos ante posibles accidentes".

Desde filas nacionalistas el edil Christian Estella, que también participó del proyecto se refirió a la importancia de esta aprobación: "Hay una realidad, que estos chiquilines estaban quedando postrados en una cama, con las piernas destrozadas sin que nadie hiciera nada, y sin poder tener herramientas que ordene la actividad. No puede ser que nadie fuera responsable de ellos. Pasaron los años y en el camino aparecieron las App. Por tanto la tecnología había hecho que la actividad creciera. Hace un tiempo me bajo a la casa de un conocido, entro al cuarto y veo un chiquilín con la pierna destrozada. Ahí dije: no puede ser que no veamos esta realidad. Entonces me acordé de que con Eduardo Elinger habíamos estado trabajando en un proyecto para regular y asegurar que puedan desempeñarse en mejores condiciones. Se aprobó por unanimidad. Ahora la moto o el vehículo que use, tendrá que tener habilitación. Eso es gratis. La persona debe tener un seguro personal, que creo anda por los 4500 pesos anuales, 350 pesos por mes vale la seguridad de ese botija. (La Dirección de) Higiene deberá comunicarle a todos los permisarios, supongo que habrá una campaña de información, que deben contratar a deliveries autorizados. Así la comunidad se asegura que el delivery está cubierto, y que no sea la familia la que lo tenga que cubrir, al chico accidentado".

"Hay un plazo de 180 días para que se firme, se informe, y entre en vigor esta nueva normativa que da seguridad a todos", agregó.

Los servicios de deliveries comprenden a los servicios de traslado de alimentos u otros productos a domicilio a través de bicicletas, ciclomotores, motocicletas, motonetas, triciclos o cuatriciclos. Maldonado es el primer departamento de todo el país con un decreto que reglamenta estos servicios.