Manini: "Es discutible que mi mensaje haya tenido efecto" en la votación

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, habló sobre el video que difundió y dijo que "es discutible" que su mensaje haya tenido consecuencias en los resultados electorales.

Las consultoras daban en sus últimos estudios una victoria holgada de Luis Lacalle Pou, pero con las últimas proyecciones el resultado se mostró ajustado. Ahora, los dos candidatos esperan los resultados de la Corte Electoral.

"Se ha dicho mucha cosa. Mi mensaje no recoge nada de odio ni de rencor. No creo que haya afectado la votación", dijo Manini Ríos sobre el video en el que pedía a los militares que no votaran al Frente Amplio.

El excomandante dijo que el video fue divulgado 24 horas antes de la veda. "Durante varios días se hizo campaña puerta a puerta con personal militar. Un grupo de personas me pidió que haga un mensaje y lo hice por Whatsapp poniendo mi punto de vista. Lo que dije es todo exactamente así, no dije nada que no sea cierto. Se hizo un uso político de esto", expresó Manini Ríos.

"Todo fue dicho obedeciendo a una realidad que se daba con el personal militar", agregó.

De todos modos, reconoció que "puede ser" que haya sido inoportuno.

También dijo que el cambio de horario en su itinerario para ir a votar se debió a "una razón de fuerza mayor".

El excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas opinó sobre un editorial de la revista Nación –de la Cooperativa de Ahora y Crédito de las Fuerzas Armadas– en el que se expresó que “el Marxismo debe empezar a ser definitivamente extripado” del país. “No comparto los términos. Honestamente no lo leí al detalle, vi los comentarios. Eso corre por cuenta de quien lo haya hecho y no lo hice yo”, dijo.