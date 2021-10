Manini impulsa ascenso de policías de grados bajos mediante selección directa con respaldo de la coalición

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, encabezó el miércoles en el Parlamento una propuesta que apunta a modificar el sistema de ascensos de los grados más bajos de la policía, según se establece en la ley Orgánica Policial.

De acuerdo a la disposición actual, la mitad de los ascensos al grado máximo de la Policía –es decir, de comisario mayor a general– se rigen por concurso, en tanto la otra parte sucede por designación del Poder Ejecutivo.

La propuesta, presentada por Manini Ríos ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, busca dar un mayor rédito al grado de antigüedad en el instituto, por lo que, de aprobarse, comenzarán a considerarse los casos de "antigüedad calificada" en la mitad de los ascensos mientras que la otra parte funcionará por selección directa del Poder Ejecutivo, siempre y cuando los postulantes estén dentro de la primera mitad de la lista de prelación por antigüedad calificada, hayan sido distinguidos por hechos de "muy especial arrojo y coraje" o hayan recibido distinciones o premios destacados.

"El espíritu de esta iniciativa es dar más certezas a la carrera funcional de la policía, que no existan las incertidumbres que a veces surgen por no seguir determinados procedimientos” y "cuidar la carrera funcional del personal subalterno o de la escala básica”, subrayó el senador. “Se trata de valorar la antigüedad, pero incluyendo un criterio de selección para aquellos casos en los que la antigüedad pura no sea suficiente”, resumió.

El proyecto, lanzado en el marco de la Rendición de Cuentas, pretende incorporar el artículo 64 bis a la ley policial, de modo de que los años trabajados tengan más peso. "Con este artículo se evita que personas con muchos años dentro de la institución sean pasadas fácilmente por quienes recién ingresan”, explicó.

Manini Ríos recibió el respaldo de Guillermo Domenech, otro de los senadores cabildantes: "Como se estaban llevando a cabo los ascensos, no se le estaba dando importancia a la antigüedad, que si bien no es decisiva, de algo vale y es también un factor a tener en cuenta. Yo he visto que durante el gobierno anterior se buscó, en general, minimizar a la experiencia. Era clarísimo en la Fiscalía General de la Nación, donde no se le daba ninguna trascendencia y se postergaba a los fiscales más antiguos en beneficio de gente más joven. Ahora se busca algo más equilibrado", declaró a El Observador.

El artículo recibió el apoyo de los senadores de la coalición en comisión. El Frente Amplio, por su parte, no acompañó la iniciativa, bajo el argumento de que estos cambios una "barbaridad" y "atentan contra la profesionalización de la policía".

"Se prestará para la arbitrariedad más absoluta", dijo a El Observador el senador Charles Carrera. "Hoy para el ascenso al grado máximo, la mitad asciende por concurso y la otra mitad por selección directa del Poder Ejecutivo. Que sea para estos grados únicamente abarca a una ínfima cantidad de policías y para cargos superiores y específicos. Extenderlo para todo el personal (como pretende la propuesta) sería un despropósito y terminaría reconstruyendo algo que se logró quitar con la reforma de la ley Orgánica Policial, que es el 'puente de los burros', que facilita el ascenso de los peores policías. Pero esto es peor todavía, porque se propone que la mitad asciendan por antigüedad calificada, considerando la antigüedad en el instituto policial y en el grado y la otra mitad por selección directa. Se acabaron los méritos y se vuelve a la lógica de la antigüedad que permitía que ascendieran los más antiguos sin que se tomara en cuenta la capacidad y los méritos, los cuales se pueden determinar a través del concurso. Y con la selección directa, está la arbitrariedad y el ascenso a dedo en puerta. Toda una regresión lamentable", consideró.

La próxima semana el asunto se tratará en el plenario.

La propuesta y lo que dice la ley actual

La normativa actual establece que el criterio para los ascensos se rige por el artículo 66. Esa legislación marca que el criterio para ascender se da por concurso, tanto en el subescalafón ejecutivo, los subalternos, la escala básica como los subescalafones técnico-profesional y administrativo. En el caso de los oficiales jefes y superiores del subescalafón ejecutivo hay dos de tres tercios que se enmarcan bajo la misma modalidad, pero el 50% está dado por selección directa del Poder Ejecutivo entre quienes cumplan con los requisitos.

La propuesta adelantada por Manini Ríos va en contra del artículo 66, ya que tiene la pretensión de agregar el apartado 64 bis, referido a considerar la mitad de los ascensos por "antigüedad calificada" –tomando en cuenta la antigüedad en el Instituto Policial y la antigüedad en el grado– y la otra de forma directa.

A su vez, superpondrá al artículo 67, referido a los ascensos por mérito, en caso de no recibir modificaciones. Según se establece en la legislación, esa norma señala que los ascensos por mérito pueden darse desde el Ministerio del Interior –a través de una resolución justificada– a los funcionarios de escala básica sin la necesidad de que estos aprueben el curso para pasar de grado. No está permitido, sin embargo, que estos casos se pasen del 30% de las vacantes disponibles en cada grado señalado.

De esta manera, de acuerdo al planteo de Manini, se sumará un criterio por selección, que coexistirá con el de mérito: por un lado, estará avalado el ascenso para los policías que califiquen por aprobación de curso, ya sea el 50% por concurso o el otro 50% por selección, y, por otro, funcionará un régimen por mérito que no considerará como necesario contar con el curso para conseguir el ascenso.

La medida alcanzará a unos 20 mil policías, en caso de prosperar, informó La Diaria. Actualmente, el sistema comprende a unos 100 funcionarios calificados con pretensión de ascenso a alguno de los 33 máximos grados de la Policía.

Los criterios de ascenso toman en cuenta las calificaciones, donde se evalúan “los principios de igualdad de oportunidades, eficiencia, eficacia, calidad, competencia, excelencia y uniformidad técnica de evaluación”. Esa escala comprende un análisis de las conductas y aptitudes de los funcionarios desde el 1º de noviembre hasta el 31 de octubre de cada año.