Manini Ríos: "Le dimos cabida a todo aquel que se arrimó a Cabildo Abierto en 2019" y "se producen situaciones no deseadas"

Guido Manini Ríos confía que las propuestas de Cabildo Abierto durante todo el período van a "compensar la novedad" que en 2019 le jugó a favor para estrenarse en política con el 11% de los votos.

En el ciclo de entrevistas de El Observador con presidenciables en La Casa Violeta, el senador habló de la "autocrítica" que podría hacer su partido, sostuvo que con el plebiscito por las deudas "hay que cambiar las reglas de juego", dijo quién es su referente en la política y opinó sobre el papa Francisco.

A continuación, un resumen de la entrevista realizada el 20 de febrero, antes de que el ministro Raúl Lozano publicara la resolución de la investigación administrativa por las adjudicaciones de viviendas de Irene Moreira.

¿Cómo llega Cabildo Abierto al 2024?

Con algunas variantes comparado al 2019. A partir del Congreso que hicimos en Las Piedras en 2021, se determinó la habilitación a distintas corrientes nacionales dentro de Cabildo. Va a haber cuatro espacios, todos alineados detrás de mi liderazgo, pero que le están dando una dinámica muy especial. Habrá más de un centenar de agrupaciones a lo largo y ancho del país que van a pugnar por conquistar espacios electorales. Cabildo propone lo que realmente afecta hoy al ciudadano de a pie, como la seguridad pública, la deuda, la familia, el trabajo nacional. Pensamos que mucha gente se va a ir arrimando. Sobre todo cuando después de las internas estén los pingos en la cancha. Ahí ya se va a personalizar, no tal partido contra otro, sino quién tiene las posibilidades de encontrar las mejores soluciones a los problemas de la gente. Estamos con mucho optimismo de que la votación del 2019 va a ser un piso.

La votación de Cabildo en 2019 estuvo muy signada por la novedad. ¿Qué tienen para ofrecer sin ese factor?

Hemos sido muy prolíficos con propuestas que han generado buena parte de la agenda en el período. Nuestro proyecto de ley forestal, que fue vetado, nuestras propuestas en seguridad pública. En 2019 Cabildo era la novedad y eso puede jugar a favor cuando hay un electorado que no está conforme, pero en 2024 están las propuestas concretas que hemos presentado y que muchas no se consideraron. Este partido no tiene pelos en la lengua para denunciar las cosas que están mal y no tiene ataduras para enfrentarse a intereses que se han acostumbrado a ser tocados nunca. Eso va a compensar la novedad de 2019.

¿Qué asegura que esas promesas de campaña sí prosperen?

Todo va en la fuerza que tenga el partido, que tuvo el 11% de los votos. Queremos crecer para que nuestra voz sea más escuchada y haya más posibilidades de llevar a término nuestras propuestas, que no pueden ser impuestas a otros que, como el Partido Nacional, tuvo el 28% de los votos.

Todo indica que en octubre de 2024 es muy difícil que cualquiera de los bloques tenga mayoría parlamentaria. ¿Qué rol jugará Cabildo?

Vamos a pelear por ser la opción que se enfrente al candidato del Frente Amplio y yo sea el candidato a enfrentarlo. Pero sea cual sea el resultado final, seguramente Cabildo Abierto va a tener un rol determinante en conformar las mayorías parlamentarias para el nuevo gobierno. Somos coalicionistas, estamos dispuestos a darle las mayorías a ese gobierno pero siempre planteando nuestras aspiraciones.

Inés Guimaraens

Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto

¿Cómo se pararía en un eventual gobierno del Frente?

Falta mucha agua bajo el puente. En principio vamos a hacer todo lo posible para que el próximo gobierno no sea del FA, porque es responsable en buena medida del deterioro del tejido social, la inundación de la droga en la sociedad, de situaciones de desprolijidad en el uso de dineros públicos que se arrastra hasta hoy.

En marzo de 2022, la noche del referéndum, usted dijo: "Lo bueno de este resultado es que a todos nos pone nerviosos. Somos conscientes de que con cualquier error perdemos. La diferencia en dos años no está". Esto fue antes incluso de que saltaran las repercusiones del caso Astesiano, del caso Marset y la crisis por las adjudicaciones de vivienda que le costaron el cargo a Irene Moreira. ¿Siguen vigentes esas declaraciones?

Sí, los errores se pagan caro. Ahora, hay dos bloques que se van a disputar las elecciones y los dos cometen errores. La hoy oposición comete errores graves, como esta campaña de recolección de firmas contra la seguridad social, que los divide a ellos internamente. También juega el perfil del candidato que represente al bloque. Es válido lo que dije pero errores cometemos todos. Cuáles son los más graves, es lo que tenemos que dilucidar.

¿Qué autocrítica debería hacer Cabildo?

Si hay una crítica para hacer, es que le dimos cabida a todo aquel que se arrimó en 2019 y algunos demostraron no tener ese fervor cabildante, eso produce situaciones no deseadas. Para ser un partido recién nacido, sin experiencia de cuadros en administraciones anteriores, Cabildo ha actuado con mucha seriedad y ha tenido un buen desempeño en los cargos públicos por más que algún episodio se haya querido exagerar hasta el infinito. A veces al ser Cabildo se lo mide con una vara que no se pone a otro.

Ha sido un factor común en las renuncias a Cabildo de la diputada suplente Inés Monzillo y de Elsa Capillera, las adjudicaciones de viviendas de Moreira. ¿Cree que Cabildo ha hecho la suficiente autocrítica por este episodio?

Ninguna puso el foco en ese tema, cuando les consultan, dicen: "Sí, también...". Cuando en mayo del año pasado ocurrieron los hechos se reunió la Mesa Política, donde estaba la diputada Capillera, y por unanimidad respaldaron a la ministra. Se ha hecho una investigación con total libertad y sin ninguna presión, y no estamos hablando de decenas de casos, como en su momento se quiso decir, sino de dos o tres en los cuales se interpretó una resolución que ya había sido usada decenas de veces anteriormente y que se adjudica a determinadas personas para que paguen durante 30 años el plan. Nadie puede decir que el Estado perdió un solo peso o que la ministra no se ajustó a una resolución. A tal punto estaba convencida de estar amparada que los propios expedientes hablan de que ella tenía "interés" en que se trate. Si pensara que tuviera algo que no correspondía, no estaría allí. Fue claramente usado contra el partido y ampliado por algún medio de comunicación que buscó generar una suerte de escándalo. La autocrítica vendrá una vez que vengan los resultados de esta investigación.

Inés Guimaraens

Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto

Lo que sí tuvo este episodio, más allá de si otros lo hacían o no, es que favoreció discrecionalmente a personas vinculadas a Cabildo Abierto. Su argumento está muy atado a que otros también lo hacían. Cabildo llegó a la política diciendo que iba a cambiar esos hábitos. En ese plano, ¿no entiende que corresponda una autocrítica?

No justifico que como los demás lo hacían, se hizo. Era algo que estaba normalizado en el ministerio y que daba a pensar que se actuaba dentro de las potestades normales y siempre de acuerdo a los servicios del ministerio, que no son de Cabildo Abierto, y que al final dictaminaron que fulana calificaba. Que fuera simpatizante de Cabildo, bueno, fue en el marco de varias más que se entregaron a otros que no lo eran. La crítica que corresponde es que se hizo algo que permitió que aquellos que permanentemente están tratando de debilitar a Cabildo tuvieran una arma para hacerlo.

¿Cómo va a ser la etapa de acá a junio para CA?

Hoy no está previsto que haya otro precandidato. Voy a ser yo solo el candidato a octubre. Lo que sí hay son corrientes que van a querer votar mejor que las otras. A partir de julio, para mí empieza la verdadera carrera.

¿Buscarán fórmula paritaria?

Es muy probable. Pero no necesariamente estamos atados.

¿En qué está Daniel Salinas en esto?

Está muy abocado a su vida privada y al decanato de Medicina en la Universidad Católica. No es una persona que le guste la política, que es a veces lo que se necesita para estar en este juego. Si bien claramente es un capital político y sería bueno que participara en la campaña, en su parte personal no está muy convencido. No lo vamos a presionar.

¿De qué depende la aprobación de la ley de medios? Cabildo pedía una junta de garantías de la imparcialidad de medios, algo muy cuestionado por los socios, por el FA y por la sociedad civil.

Cabildo entiende que tienen que haber garantías para que la información sea plural y ecuánime, que no se digite entre cuatro dueños de todos los medios de comunicación quién puede tener micrófono y quién no. Proponíamos un organismo dependiente del Poder Legislativo, así como está el comisionado parlamentario para las cárceles, que controlara que no hubiera ningún medio silenciando a quien no le gusta escuchar. Nos basamos en una ley dictada en Italia hace años, porque uno de sus principales políticos, el señor Berlusconi, era dueño de buena parte de los medios, y acá tenía la obligación de dar cabida a todas las expresiones. Ese es el espíritu, el beneficiado no es un partido sino el público. No digo que esto esté pasando, pero puede pasar. También queremos espacios de publicidad gratuita para que todos tengan presencia en momentos álgidos de la campaña. En el Senado vamos a insistir, sin buscar obligar a empresas privadas a perder dinero, sino para darle garantías al pueblo. Creo que vamos a llegar a un acuerdo y que habrá ley de medios en los próximos meses.

El FA denuncia a menudo una disparidad en el precio de la pauta electoral. ¿Cómo lo vive Cabildo?

Honestamente no tenemos la información completa de cuánto le han cobrado a otros, pero tiene que haber algo que regule que el precio es para todos el mismo. Fuimos de la idea que las empresas no pudieran aportar a los partidos y, sobre todo, las que terminan contratando con el Estado. Se permite en esto que se aprobó determinados mínimos, pero pensamos que no se debería autorizar un solo peso.

¿Quién es su referente en la política?

Si me pusiera a la moda de todo el mundo, le diría Gandhi o alguien por estilo. En realidad nos miramos siempre en Artigas, por su preocupación real por los débiles y por su autonomía, sus veleidades de independencia en el accionar. Muchos lo mencionan, pero yo que he tenido la posibilidad de estudiarlo, a veces es poco comprendido por todos los uruguayos. Capaz que hay más artiguismo en algunas provincias argentinas que en el propio Uruguay.

Usted trató muy directamente con tres presidentes. ¿Con qué liderazgo se ha identificado más?

Trabajé desde diferentes posiciones. Con Mujica y Vázquez fue desde una posición de subordinación y con Lacalle Pou como socio en una coalición. A todos les marqué mis diferencias, aunque siempre condicionado por mi situación administrativa.

¿Cómo es su relación con Lacalle hoy? ¿Puede volver a acercar el vínculo?

Siempre puede mejorarse según las circunstancias. Hay un vínculo formal y nunca lo hemos cortado.

¿A quién prefiere como rival en octubre en el Frente Amplio?

Si digo un nombre, capaz que favorezco a uno y perjudico a otro. Que sea el que los frenteamplistas quieran. Va a tener que explicar muchas cosas de por qué ahora tienen soluciones mágicas cuando en 15 años no las lograron llevar adelante, con viento a favor.

¿A quién prefiere como candidato entre los socios?

También, creo que sería una suerte de atrevimiento. No me meto en la interna de los demás partidos.

Usted es católico, ¿qué piensa del papa Francisco?

Hay que ver qué es todo lo que ha dicho el papa y qué es todo lo que dicen que él dijo. Hay mucha fake news y creo que a veces hay una cruzada envenenada contra la figura del papa Francisco en base a palabras sacadas de una frase que en realidad en todo su sentida no era así. Despierta cierta polémica, primero, porque es argentino. Si fuera ucraniano o chino, nadie le importaría nada, sería solamente el jefe de la iglesia. Pero al ser argentino pasa a ser figura de disputa. Yo lo respeto como la cabeza de la Iglesia Católica en el mundo, no le pongo en duda que busca adaptar la iglesia a los tiempos del mundo y no dejarla distante.

Inés Guimaraens

Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto

En la disyuntiva Bolsonaro-Lula, hubiera votado a Bolsonaro. Lo dije y lo digo hoy. Si después él quiso hacer un golpe de Estado, no estoy de acuerdo. Lo condeno. Pero hay que ver qué hay de real en todo eso.

Un sector de Cabildo, el Espacio de los Pueblos Libres, planteó que la inteligencia de las Fuerzas Armadas (FFAA) participe en la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo ve esa idea?

A la participación militar en tareas policiales le hemos puesto nuestros peros. La lucha contra el narcotráfico es un tema policial. Muchos elementos de las FFAA pueden ser utilizados en materia de seguridad: pueden cerrar las fronteras, controlar el espacio aéreo, el mar territorial, las costas. Para eso necesitan los recursos que se les han negado durante décadas. Si les dan aviones, radares, barcos, escáneres, se puede cumplir. Hoy ya hay una inteligencia militar activa que coopera con el Sistema Nacional de Inteligencia, junto con la Inteligencia Policial, la de Relaciones Exteriores, la de Economía. Lo que están diciendo ya se está dando de hecho. Hay aportes significativos que las FFAA pueden hacer sin desnaturalizarlas. No estamos de acuerdo es en el militar patrullando un barrio con un fusil que un tiro puede atravesar tres o cuatro casas.

¿Cabildo va a ensobrar la papeleta por los allanamientos nocturnos?

Sí, apoyamos cuando se requirió nuestro aporte. Lo vemos como una herramienta más, pero somos conscientes que no va a generar cambios significativos. En un año se podrán hacer 15 o 20 allanamientos nocturnos, presentarlo como la solución es vender espejitos. Preferimos que esté siempre presente un fiscal o un juez en este tipo de operativos para dar todas las garantías.

¿Le preocupa cómo la oferta de plebiscitos pueda afectar a la iniciativa de la deuda justa?

Esperemos que no. Seguramente va a haber tres plebiscitos pero la gente tiene la suficiente inteligencia para discernir bien. Cada vez se dan más cuenta que tienen la oportunidad de oro de terminar con una situación de abuso que vienen sufriendo desde hace décadas centenares de miles de uruguayos. Ahora van a tener una posibilidad de reestructurar sus deudas y reincorporarse al circuito financiero legal.

El Banco Central ha advertido por el riesgo de cambiar las reglas de juego.

Toda ley que se aprueba, cambia las reglas de juego. Con estas reglas de juego hay medio Uruguay en el horno. Hoy hay 700 mil deudores irrecuperables y va en ascenso. Hay que cambiar las reglas de juego.