Manini Ríos, tras nuevo informe de Colonización: "Ni yo ni mi señora ni mi suegro, jamás fuimos colonos"

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, desacreditó la resolución de la asesoría letrada del Instituto Nacional de Colonización (INC) que ratificó la inspección que asegura que tanto el cabildante como la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y su padre, Roque Moreira, son colonos de una propiedad en Artigas. "Ni yo ni mi señora ni mi suegro, jamás fuimos colonos", dijo Manini Ríos en una conferencia de prensa realizada en el Palacio Legislativo este jueves.

El líder de Cabildo recibió la resolución de la asesoría, publicada la semana pasada, y respondió al INC este martes. Para su descargo, se basó en un informe del abogado especializado en Derecho Agrario Enrique Guerra, que sostiene que el Instituto compró y vendió "un campo que no era apto para colonizarse", que se dividió en dos lotes y que se vendieron al mejor postor "sin considerar si cumplían las condiciones" para ser colonos, afirmó Manini Ríos.

A Manini Ríos no le cabe duda de que la situación se trata de "una maniobra política buscando desacreditar, desprestigiar, tergiversar, buscando sembrar la duda, buscando engañar", y criticó al INC por no darse cuenta de que varios militares fueron colonos sin que esto esté permitido.

Noticia en desarrollo.