Manini sobre desaparecidos: "Dos o tres podrían aparecer, pero no todos"

"Todos sabemos que los desaparecidos no van a aparecer", aseguró el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos al ser consultado por el diario brasileño O Globo sobre los uruguayos detenidos y desaparecidos durante la última dictadura (1973-1985).

"Tenemos un informe que dice que los cuerpos fueron desenterrados y arrojados al río, algo así como desaparecidos por segunda vez, y ya no aparecerán. Se sabe que ya no aparecerán. Aparecerán cuatro o cinco; dos o tres podrían aparecer, pero no todos aparecerán", afirmó el excandidato presidencial.

Al hablar del "informe", Manini Ríos se refiere a la hipótesis de que los cuerpos habrían sido exhumados, cremados y sus cenizas arrojadas al Río de la Plata antes del retorno de la democracia –conocida como "Operación Zanahoria"–, que fue explicada por primera vez por los militares en la Comisión para la Paz, durante la presidencia de Jorge Batlle (2000-2006).

El arqueólogo José López Mazz, que dirigió los trabajos de búsqueda de los desaparecidos entre 2005 y 2014, sostiene que esta operación existió. Sin embargo, algunas organizaciones sociales como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (Famidesa) rechazan que la operación sea cierta y denuncian que se trata de un intento por ocultar la verdad y evitar que se hallen los restos de los uruguayos desaparecidos.

De hecho, Manini Ríos fue señalado directamente por esta organización. En 2017, los familiares aseguraron que como comandante en jefe del Ejército les había brindado una ubicación falsa sobre un enterramiento en una chacra de las Fuerzas Armadas, por lo que le exigieron la renuncia.

En la pasada campaña electoral, Manini Ríos se comprometió a continuar con la búsqueda de desaparecidos. Sin embargo, también dijo que se hace un "uso político" de los crímenes de lesa humanidad cometidos en esos años por los militares.

En octubre, por ejemplo, el entonces candidato presidencial señaló que "en el tema de desaparecidos" los dirigentes de Cabildo Abierto habían sido "muy claros desde el primer día". "Un gobierno de Cabildo Abierto va a continuar con la búsqueda de desaparecidos. Toda información que haya, creíble y realista, la vamos a explorar. Vamos a tratar de llegar a encontrar los restos de más desaparecidos", dijo.

No obstante, señaló que "muchas veces se pone en el foco este tema para no hablar de los reales problemas que tiene el país: la inseguridad galopante e insostenible que se está viviendo en Uruguay, de que la mitad de los niños nacen en el quintil más pobre de la población o de la educación pública sin calidad". "Para no hablar de los temas centrales muchas veces se utilizan estos temas o algo que pasó hace medio siglo, que realmente no aporta a las soluciones que la gente de carne y hueso quiere", agregó.

El subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, que representa a Cabildo Abierto en el gabinete del presidente Luis Lacalle Pou, también fue cuestionado por sus declaraciones sobre la dictadura. A mediados de febrero, aseguró en una entrevista con La Diaria que no creía que el Ejército Nacional como institución tuviera que pedir perdón por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, ya que consideró que "hubo hombres que se equivocaron y actuaron mal", pero no así el conjunto de la fuerza.

"Yo creo que la institución en su conjunto no actuó mal", dijo Elgue. Y agregó que, de lo contrario, "no habría solamente 32 desaparecidos en Uruguay", una cifra que solo refiere a los detenidos desaparecidos en Uruguay y no a las víctimas del Plan Cóndor.