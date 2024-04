El tenso cara a cara entre Manini Ríos y Haberkorn en Canal 12 por el caso Gavazzo: acusaciones de "injusto" y "cierta intencionalidad"

El líder de Cabildo Abierto y excomandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, fue este viernes a Desayunos Informales (Canal 12), programa que integra el periodista Leonardo Haberkorn con quien había tenido un cruce meses atrás.

En el libro Manini. El comandante sin jefe de Fernando Amado, el senador cabildante había atribuido "cierta intencionalidad" a Haberkorn de asociar desde su nacimiento a Cabildo Abierto con el caso Gavazzo por una nota que publicó en 2019 en El Observador.

"Honestamente y conociendo al personaje (en referencia a Haberkorn), aparte de la nota, claramente fue la intención de que Cabildo naciera ya con ese signo de estar involucrado con cosas oscuras de la dictadura", dijo Manini en una entrevista de octubre de 2023 para el citado libro.

Tras la publicación Manini. El comandante sin jefe, el periodista le había respondido a través del programa de Canal 12. "Nace sí (Cabildo) bajo la sombra del caso Gavazzo por todo lo que usted hizo, Manini. Todo lo que usted hizo, hizo que naciera así. Hágase cargo. Deje de culparme a mí de la frivolidad con la que usted manejó este caso".

Como había alegado en aquel programa de noviembre, este viernes Haberkorn aprovechó la visita de Manini para decirle que al publicar la nota sobre Gavazzo "no tenia la más mínima idea" de que el por entonces comandante en Jefe del Ejército "estaba fundando un partido político".

"Hice la nota, la nota está bien. Que usted me adjudique intencionalidades políticas es injusto, no es correcto y no está bien. No es la verdad", le dijo Haberkorn al líder cabildante.

"Bueno, lo escuché atentamente", le respondió Manini tras el largo alegato de Haberkorn. "Veo que hizo toda su defensa, su catarsis. Dijo su punto de vista. Yo acá vine a hablar de las cosas que me interrogan a mí, pero lo que yo le dije a Fernando Amado es lo que yo pienso. Se lo dije porque lo pienso y lo sigo pensando. Usted me dice: 'yo no sabía nada', bueno, bárbaro. Yo pienso que usted realmente jugó con cierta intencionalidad", continuó el senador.

Para Manini hablar sobre el caso Gavazzo significa volver "al casillero inicial". "Volvemos al mismo tema que hace cinco años arrancamos y que me tuvieron meses en la vuelta. Ahora en el 2024 de vuelta... no estoy dispuesto a hablar una palabra más sobre Gavazzo. No me pregunte porque no le voy a contestar".

"Usted le dijo a Amado", le respondió Haberkorn.

"A Amado se lo dije en el libro hace un año. Vengo a estos programas a hablar de Cabildo, de la firmas. No vengo a hablar de Gavazzo, ni de cosas del pasado", respondió el exmilitar.

El periodista le señaló que otra noticia que había salido del libro de Amado era que fue clave en la creación del partido Cabildo Abierto cuando aún era comandante en jefe del Ejército pese a que la Constitución se lo prohibía. Haberkorn le dijo también que si él hubiera sabido eso en 2019 lo habría informado.

"Bueno, se sacó las ganas de decirlo. Dígalo. Yo no violé ninguna norma", sostuvo Manini. "Ya lo dije claramente en más de una entrevista. Claramente ningún militar en actividad participó de eso, así que para mí no hubo ninguna violación".

Lo que decía la nota de 2019 y sus repercusiones

La nota de 2019 publicada en El Observador decía: "José Gavazzo admitió que arrojó en 1973 el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro para hacerlo desaparecer y que le mintió a la Justicia al respecto".

También refería a otro oficial del Ejército: "Jorge “Pajarito” Silveira fue más allá. Dijo que Gavazzo fue responsable de la muerte de Gomensoro, también del otro detenido en el Grupo de Artillería 1 y de la desaparición de María Claudia García de Gelman. Acusó a Gavazzo de no tener 'la hombría suficiente' para asumir sus actos".

Ambos hechos salen de las actas del Tribunal de Honor que el Ejército realizó a Gavazzo y Silveira. Pese a su contenido, Manini no llevó el caso a la Justicia.

Esta noticia tuvo consecuencias profundas en el gobierno de Tabaré Vázquez: terminó con el descabezamiento del Ejército y la salida de la cúpula del Ministerio de Defensa.