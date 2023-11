Manini reconoció que estuvo detrás de la creación de Cabildo pese a que la Constitución de lo prohibía; también disparó duras críticas a Lacalle Pou y Sanguinetti

El senador Guido Manini Ríos reconoció que fue clave en la creación del partido Cabildo Abierto cuando aún era comandante en Jefe del Ejército, pese a que la Constitución se lo prohibía. Así lo dijo en el nuevo libro Manini. El comandante sin jefe, escrito por Fernando Amado, que recoge varias entrevistas mantenidas a lo largo dos años con el legislador y que llegó a librerías este lunes.

"El nombre Movimiento Social Artiguista fue una idea mía. La propuesta inicial del nombre la doy yo estando en actividad y yo elegí la primera bandera de Artigas para que nos representara", dijo Manini en declaraciones vertidas en el libro y consignadas por Búsqueda, en las que también reconoce que si eso se hubiese sabido en ese momento hubiese sido un "escándalo".

El senador indicó que se reunió con varios "hoy cabildantes", la mayoría de ellos militares, en noviembre de 2018 y les advirtió que era "probable" que lo cesaran en los meses siguientes. Finalmente eso ocurrió en marzo de 2019, cuando envió al entonces presidente Tabaré Vázquez, el tribunal de honor realizado a José Nino Gavazzo, en la que incluyó una carta en la que Manini manifestaba serias críticas al Poder Judicial en los casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura (1973-1985).

A pocas horas de que el expresidente cesara en su cargo al excomandante, Cabildo realizó una conferencia de prensa en la que reafirmó la intención de postular a Manini Ríos a la Presidencia. "Se hará el mayor esfuerzo para que Manini Ríos acepte ser candidato", dijo en ese momento el escribano Guillermo Domenech, presidente de la agrupación y actual senador. Pero ya en enero El Observador había informado que el nuevo partido quería contar con Manini.

A pocas horas de haber sido destituido, Manini Ríos remarcó en que no había autorizado a nadie a que manejara su nombre como precandidato. "Al retirarme del servicio activo, si en el futuro entendiera que la trinchera política es la única que me permite lograr para la institución militar y para los mas frágiles de nuestra sociedad la justicia que no he podido lograr desde otro puesto de lucha, no renunciaré a recorrer todos los caminos posibles y necesarios", dijo -al día siguiente de haber sido destituido- en un video difundido por el canal oficial del Ejército que luego fue eliminado por orden del Ministerio de Defensa.

La historia que reconoce Manini

No obstante, en el nuevo libro el excomandante remarcó que el relato de que "estaba por fuera" y un día decidió ser candidato "no se lo cree nadie", y certificó que su actual fuerza política "recorrió el país" realizando reuniones con "los retirados del personal subalterno" fuera de los cuarteles, con los que se llegó a juntar más de 4.000 firmas para formar la agrupación y "para que Manini sea candidato".

"Ahí ya se empezó a trabajar, yo prácticamente no participaba porque todavía estaba en funciones, y aparte tampoco quería que se armara un escándalo... Si trascendía era un escándalo", admitió el senador, quien anunció su candidatura por Cabildo el 3 de abril de 2019, menos de un mes después de su cese como comandante.

Las críticas a Lacalle Pou y Sanguinetti: "No tiene ni idea de quién era el bisabuelo"

En la nueva publicación el senador cabildante señaló que nunca tuvo "amor" por el presidente Luis Lacalle Pou y su familia. "Nunca tuve honestamente ni participación ni feeling ni simpatía política con los Lacalle, ni con el Herrerismo, que son cosas diferentes", remarcó el líder cabildante.

"Se tiende a confundir y yo siempre digo que los menos herreristas de todos son el nieto y el bisnieto. Incluso el bisnieto se ufana de que no sabe la historia de su bisabuelo, no tiene ni idea de quién era el bisabuelo o no quiere tener idea", criticó.

Por otra parte, y a pesar de que valoró que es "un tipo cordial para hablar", Manini dijo que el expresidente Julio María Sanguinetti "es una persona que está siempre pensando jugadas para quedar bien". "Él busca llevar agua para su molino y en el camino si me tiene que degollar, me degüella", agregó el legislador.

El general retirado recordó que un día comparó a Sanguinetti con el expresidente argentino Bartolomé Mitre, comparación que recordó "no le hizo gracia" al exmandatario uruguayo: "Mitre fue presidente de Argentina hasta 1868 y vivió hasta 1906, casi 40 años más. Se dedicó a escribir para justificar su historia y para justificarse él".