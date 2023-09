Mapi León: "No han sido las formas de volver y no estamos en condiciones"

Mapi León, que abandonó este miércoles la concentración de la selección española en Oliva junto a Patri Guijarro, afirmó que no eran "las formas de volver" al equipo, tras la ausencia de ambas del pasado Mundial, y que no estaban "en condiciones" de seguir con sus compañeras.



"Es una realidad que la situación para Patri y para mí es diferente a la del resto de compañeras", dijo la jugadora barcelonista.



Tanto León como Guijarro firmaron hace un año el manifiesto de 'las 15' en el que renunciaban a jugar en la selección y, tras mantener su postura, se perdieron el Mundial del mes pasado, en el que España se proclamó campeona.



Su convocatoria para los dos próximos partidos de la Liga de Naciones fue realizada por la nueva seleccionadora Montse Tomé, pese al deseo en contra de las jugadoras.



"No han sido las maneras ni las formas de volver y no estamos en condiciones. Esto es un proceso", dijo León al abandonar la concentración en Oliva, donde se han mantenido reuniones hasta las cinco de la madrugada para garantizar la permanencia de las seleccionadas, con estas dos excepciones, que no implicarán sanción.



"Estamos contentas porque es verdad que se están produciendo unos cambios, hemos llegado a otro puerto. En esto estamos totalmente apoyando a nuestras compañeras, como hemos hecho siempre", subrayó León.



Su compañera Guijarro coincidió en que "aún no se han dado esos cambios" que las jugadoras demandan en la federación, "pero se están trabajando".



"Ayer conseguimos llegar a una comisión mixta. Estamos con nuestras compañeras, pero sí que es una situación diferente y es bastante duro. Personalmente, estar aquí, como ha acontecido todo... mentalmente no estás", dijo Guijarro. EFE