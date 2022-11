Marcelo Abdala dijo que el gobierno de Lacalle Pou es "de los malla oro" y criticó la reforma de seguridad social

El presidente del PIT - CNT, Marcelo Abdala, se refirió a la movilización y paro parcial que se lleva a cabo este 15 de noviembre –de 09:00 a 13:00– en rechazo a la reforma de la seguridad social y criticó al gobierno por su gestión durante estos tres años. "Es el gobierno de los malla oro. No se ha visto beneficiado ni los trabajadores ni los pequeños y medianos empresarios. Solamente los grandes", aseguró en diálogo con El Observador.

Con referencia a la movilización y su crítica a la transformación del sistema previsional, Abdala aseguró que "supuestamente esta reforma" se hacía para paliar el déficit del BPS, pero que no se discute la financiación y que la única forma de financiar "parece ser aumentando la edad jubilatoria".

A su vez, dijo que no plantea los "desafíos actuales del mundo del trabajo ni de una agenda de derechos" para beneficiar a toda la población. Ante esa situación, se adhirió con la propuesta del senador blanco, Sergio Botana, de "gravar a los robots" que sustituyen el trabajo humano. "Hay que gravar a los grandes capitales. El capitalismo está en una crisis de desigualdad", agregó. "Hoy escucharán el clamor obrero contra trabajar más para ganar menos", afirmó.

Abdala aseguró, que "todas las proyecciones" marcan que, mientras se aumenta la edad de retiro, las jubilaciones serán menores en el futuro y que la reforma se da justo en un momento en el que "se rebaja el salario". "¿Además, cómo van fomentar el empleo juvenil si se sube la edad de retiro?", se preguntó.

Consultado sobre si el PIT-CNT planteará nuevas medidas luego de la movilización como podría ser un referéndum si finalmente se termina aprobando la ley, Abdala afirmó "que no se descarta". "El movimiento obrero no descarta nada. Pero todo a su paso. El primer objetivo es que no se apruebe esta reforma de la seguridad social. Y luego, como pide la Organización Internacional del Trabajo, que no se llame a una comisión de expertos, sino que haya muchas instancias de participación social para discutir", agregó.

Con la consigna " Que no te roben el futuro", El Pit-CNT realizará este paro parcial con movilización y se dirigirán desde la Universidad de la República hasta el Palacio Legislativo desde las 9:00 hasta las 13:00.