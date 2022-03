Marchas y contramarchas del VAR: ahora clubes votaron a favor y vuelve al fútbol uruguayo

La AUF y los clubes siguen deshojando la margarita: VAR sí, VAR no, aunque en la esencia del tema todos coinciden en que el videoarbitraje debe implementarse en el torneo local. Este viernes, en un extenso Consejo de Liga de Primera división que se desarrolló por Zoom, la mayoría de los clubes decidió que aceptan que se utilice la herramienta en cinco partidos de cada fecha, pero firmarán el consentimiento si se cumplen dos condiciones: que la Asociación se comprometa a que el 15 de abril, como máximo, la tecnología de videoarbitraje se utilizará en todos los partidos y que los cinco encuentros elegidos mientras tanto se resuelvan por sorteo simple.

Rentistas y Albion son los dos clubes que no están de acuerdo con este escenario y por tanto, si no cambian de opinión, sus partidos no van a tener VAR al menos hasta el 15 de abril.

En la fecha 6, Rentistas visita a Liverpool y Albion a Plaza Colonia. Ya se sabe que esos partidos no tendrán videoarbitraje, como así tampoco el partido de la séptima fecha entre Rentistas y Peñarol.

Plaza por su parte, se abstuvo en la votación del viernes, pero acepta el VAR siempre y cuando no tenga que correr con los gastos. En ese sentido, la AUF ya informó que se hará cargo de la inversión que significa la instalación de esta tecnología.

Otro de los pedidos de los clubes es que todas las canchas sean homologadas para usar el VAR, de modo que puedan ser locales en sus escenarios. La homologación requiere fibra óptima y locaciones para instalar las cámaras y el monitor a nivel del terreno de juego.

El VAR este fin de semana

De acuerdo a lo conversado por los clubes el viernes, se mantuvo que el actual fin de semana habrá dos partidos con videoarbitraje: Defensor Sporting-Plaza Colonia en el Franzini y Nacional-City Torque en el Gran Parque Central.

Los dos estadios están homologados y en el caso del partido que se jugará en el Parque, ambos equipos pidieron el VAR en conjunto.

La quinta fecha del Apertura quedó trunca el fin de semana pasado debido a una decisión gremial de los árbitros (Audaf) después de amenazas que recibieron el línea Martín Soppi y el juez Gustavo Tejera.

El miércoles, en una reunión en la que participaron todos los actores del fútbol, se resolvió el levantamiento del paro, pero reconociendo algunos planteos de los jueces y de los clubes. Uno de ellos es la utilización del VAR en la mayor cantidad de los partidos. Para eso fue necesario también la flexibilización de los árbitros.

En lo que va del Apertura, solo un partido tuvo videoarbitraje y fue el clásico Peñarol-Nacional que se desarrolló el 27 de febrero, después que los dos clubes enviaran una nota a la AUF pidiendo para que se utilizara la tecnología.

Marchas y contramarchas

El miércoles 2 de marzo, en un Consejo de Liga que fue convocado de forma urgente con el objetivo de estudiar una propuesta del Comité Ejecutivo de la AUF de utilizar VAR en tres partidos del Apertura (hasta que en el corto plazo se utilice en todos los encuentros), por mayoría de clubes decidieron que el videoarbitraje no se utilizará en el Campeonato Uruguayo en la temporada 2022 hasta tanto los ocho partidos de cada fecha se jueguen con la misma tecnología.

Días antes, seis clubes, River Plate, Wanderers, Defensor Sporting, Danubio, Boston River y Cerro Largo, con las adhesiones de otros cinco, Deportivo Maldonado, Albion, Fénix, City Torque y Rentistas, plantearon al ejecutivo que todos los partidos tuvieran VAR o que no se utilizara hasta tanto se pueda implementar en todos los encuentros.

Esta primera propuesta de contar con tres partidos con VAR se aumentó a cinco y la idea es que en abril se utilice en los ocho de cada fecha.

Además, el miércoles 16 de marzo comenzará a dictarse un curso VAR para capacitar a 34 árbitros y asistentes uruguayos, lo que permitirá brindar la herramienta a todos los encuentros. Al final del curso habrá 51 con licencia VAR y AVAR.

En el fútbol uruguayo se jugó por primera vez con VAR en las finales de la temporada 2019. Se utilizó en las instancias decisivas en la temporada 2020. En 2021, en cuatro partido por fechas. Finalmente, el plan de la AUF para 2022 era utilizarlo en todos los encuentros. Eso ocurrirá desde abril.

La moción que se votó por mayoría

Moción de Danubio, presentada por Cerro Largo:

- para que todos los partidos de esta fecha se jueguen con VAR;

- para que en la siguiente fecha haya VAR en los cinco o seis partidos que se comprometieron, estando todas las canchas homologadas o en proceso de homologación;

- para que la autorización que firmen los clubes para utilizar esta tecnología tenga como fecha de caducidad el 15 de abril;

- para que haya comunicación permanente sobre este tema a todos los clubes.

Esta propuesta fue aprobada por mayoría de los clubes que participaron en la reunión por Zoom.