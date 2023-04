Marcos de Gran Hermano salvó a una bebé en Punta del Este: la madre "soltó el carrito" para saludarlo

Marcos Ginocchio, ganador de la última edición de Gran Hermano Argentina, visitó Uruguay y tuvo un encuentro con una fan que desembocó en una insólita historia. En un supermercado de Punta del Este, la mujer abandonó el coche donde estaba su bebé para saludar a "El Primo". Antes de que sucediera una tragedia, Ginocchio reaccionó y salvó a la menor.

"Soltó el carrito y estábamos con un amigo, sí", dijo el ganador del reality este martes en El Show de la Tarde (Canal 10). "Estábamos en el super. En Punta del Este", se limitó a decir con su conocido bajo perfil.

Pero la historia se hizo viral en redes sociales. Un video que capturó el diálogo en el chat de amigas de la madre de la bebé fue subido a TikTok y luego compartido en Twitter por la usuaria @SofiMCD.

"Marcos también salva bebés jajajajajajajajjaaj no puede ser esto", tuiteó.

marcos también salva bebés jajajajajajajajjaaj no puede ser esto pic.twitter.com/bb1pB13V8d — Sofi C (@SofiMCD) April 25, 2023

En un grupo de WhatsApp, la mujer que protagonizó la historia comenzó con un anuncio: "Fui a Tienda Inglesa y me encontré a Marcos de Gran Hermano".

"Chicas, pero fue un papelón", advirtió.

"Dejé el coche y me fui corriendo a Marcos. Dejé el coche y se me fue para la mierda. Imaginate si pasaba un auto, me atropellaba a la bebé y yo ahí con Marcos", contó en un mensaje de voz.

"Marcos fue a ayudar a la bebé porque la bebé se cayó al piso. Fue terrible".

Ginocchio arribó al Uruguay el pasado fin de semana y fue recibido por sus fanáticos que lo aguardaban en la puerta del hotel Costanero donde se alojó.

"El Primo" llegó de la mano de la empresa Funtour que lo presentó ante un salón colmado de fans que se acercaron este sábado para verlo, sacarse fotos y conversar con el ganador del reality.