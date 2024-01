María Becerra confesó los retoques estéticos que se hizo para mejorar su imagen

Entre las diversas sesiones de entrenamiento, las responsabilidades laborales y los arreglos para sus espectáculos en el estadio River Plate, María Becerra cultivó la costumbre de dedicar un tiempo a conversar con sus seguidores. Durante una transmisión en vivo en Instagram, cansada de las preguntas y críticas sobre su imagen, la joven decidió compartir detalles sobre los retoques estéticos a los que se ha sometido.

Mientras disfrutaba de su comida, la talentosa artista de 22 años se dispuso a compartir un rato agradable con sus seguidores y responder algunas de sus preguntas. Una fan comenzó preguntándole: “¿Fumas tabaco?”. A lo que la compositora de 'Desafiando el destino' respondió de manera relajada: “No, ni en sueños, no me gusta el pucho. El olor tal vez sí. Por ejemplo, si alguien está fumando a mi lado, no me molesta. A veces, incluso me parece agradable. Pero fumar, no”.

En un intento por descubrir más sobre la vida íntima y los secretos de la artista, otra seguidora le preguntó: “¿Quién te hizo la carita?”. Después de una breve pausa para disfrutar de una batata, Becerra respondió de manera directa: “Un cirujano, ¿quién más me la haría? Aunque no tengo operaciones estéticas del tipo que puedas decir, ‘me fui al quirófano y me hice una operación’. Si fuera así, lo diría con total naturalidad. Ustedes saben que no ando con rodeos”.

La Nena de Argentina continuó explicando y compartió los cambios que realizó en su cuerpo: “Me hice las tetas, lo admito. También, son todas inyecciones de ácido hialurónico en los labios y en algunas otras áreas. No voy a mentirte. ¿Qué quieres que te diga?”. Ante su respuesta, sus casi 14 millones de seguidores fueron más allá y le preguntaron si podía mover ambas cejas, buscando confirmar la movilidad de sus músculos faciales. “Claro, tengo movilidad en la cara, ¡no es que me he puesto botox! No, solo utilizo ácido hialurónico”, declaró la autora de 'Automático' con un toque de enojo y fastidio.