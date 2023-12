María Noel Riccetto tras conflicto en el Sodre: "El comunicado fue extremadamente duro, no me lo merecía"

La directora artística del Ballet Nacional del Sodre (BNS), María Noel Riccetto, dijo que se sintió dolida cuando los bailarines se declararon en preconflicto, y emitieron una declaración pidiendo su renuncia, cuestionando su "falta de liderazgo" y denunciaron "despidos injustificados".

"El comunicado fue extremadamente duro, no me lo merecía. Fue de un día para el otro. Me enteré mirando el teléfono. Alguien vino, llegué a la oficina, y me mostró ese comunicado. En ningún momento se sentaron conmigo y me dijeron: 'esto va a suceder'. Eso es lo que más me dolió", contó la exbailarina en una entrevista con Punto de Encuentro de Radio Universal.

Respecto a los despidos, Riccetto aseguró que se debieron a una mejora en el "nivel" del cuerpo de baile. "La gente a la cual no le renuevo el contrato el año que viene, es porque necesito mejor nivel. Simplemente eso", sostuvo.

Y agregó: "Hay círculos que se cierran que entiendo que son difíciles también, de un día para el otro… Que no es de un día para el otro tampoco. El cómo se hicieron las cosas es algo que sé y estoy bien tranquila que se hicieron de buena manera".

Respecto a las críticas por su falta de liderazgo, algo a lo que apuntaron los bailarines en el comunicado de octubre, Riccetto señaló que es una opinión de los integrantes del grupo.

"Eso puede ser considerado con cualquiera que forma parte. Puedo estar de acuerdo con un liderazgo o no, me puede gustar o no, no puedo manejar las opiniones de 60 personas. Claro que es doloroso. Quién quiere estar en un lugar de dirección o de liderazgo y de repente enterarse que para muchos no estoy haciendo un buen trabajo. Es duro, claro que es duro. Si no me interesara, no me hubiera dolido tanto. Por supuesto que me dolió", reconoció.

A fines de octubre, tras varios días de conflicto, los bailarines levantaron el preconflicto que mantenían tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo.

En esa instancia las partes acordaron crear un grupo de trabajo para analizar el relacionamiento laboral, mientras que se ratificó que los tres bailarines que habían sido desvinculados, según el sindicato de forma "injustificada", no seguirían formando parte del cuerpo de baile.

También se resolvió redactar un nuevo reglamento para bailarines, integrantes de la orquesta y el coro.