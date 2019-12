Mariana Enriquez, Rodrigo Fresán y otros autores se unen para pensar a su ídolo: Stephen King

Hace un montón de años, en Caracas, echaron a un niño del colegio. Se había metido en problemas pesados y la cosa terminó en expulsión. La mayor travesura, sin embargo, vino después: no les dijo nada a sus padres y durante dos años simuló que seguía yendo a clases, cuando en realidad pasaba sus horas “lectivas” en la biblioteca de la ciudad. El niño se leyó todo lo que había para leer a su edad, de Charles Dickens en adelante. Pero hubo un autor que le llamó especialmente la atención. No había demasiados libros suyos en la biblioteca porque todavía no era la máquina de producir textos que es hoy. Pero había algunos, y a esos algunos él se los devoró. Y se fanatizó. De grande, el niño leerá muchas cosas más, de hecho terminará por escribir sus propias historias y recibirá varios premios por ellas, pero nunca se apartará de una promesa que aparece ese primer día en la biblioteca y que se mantiene hasta hoy: leer cada uno de los libros que Stephen King publique. Convertirse en un lector constante. Abrazar su mundo como propio. Ese niño era –y es– el escritor y periodista argentino Rodrigo Fresán. Tiene 56 años y asegura que su promesa, hasta ahora, se ha cumplido.

La anécdota de Fresán –que recientemente volvió a las librerías con la última entrega de la trilogía La parte contada– no se encuentra suelta en la web; es parte de un libro titulado The King en el que varios autores reconocidos y estudiosos de la filosofía y las letras le rinden pleitesía al autor estadounidense, del que todos son seguidores acérrimos. Con el subtítulo Bienvenidos al universo literario de Stephen King, este libro editado por errata naturae ya adelanta el abordaje que tendrá el tomo: en The King, el viaje no es a través de los títulos del llamado rey del terror, sino a través de los tópicos que han cruzado su obra, de sus personajes, los tratamientos de género que ha propulsado y hasta recorre algunas de sus posturas filosóficas.

Así, por ejemplo, lo tenemos a Fresán hablando sobre el abordaje que King ha hecho de la infancia, uno de sus temas predilectos. “King sigue sabiendo abrir la puerta para ir jugar y temblar. Sigue siendo un niño especializado como pocos –como Dickens– en la narración de historias de jóvenes que se meten en problemas o que meten a otros en problemas. ¿Por qué tantos, por qué siempre? Sencillo: nadie teme mejor que los niños y los chicos, porque nunca se tienen más miedos que en la infancia y la adolescencia. ‘Los primeros miedos son menos complejos pero más poderosos’, dice él”, escribe el argentino, mientras recorre la propia y turbulenta niñez de King y explora las características de algunos de sus niños/héroes más célebres.

Cómo Fresán, en The King hay otros nombres cercanos y conocidos que admiten su devoción por King y aprovechan para analizarlo a la luz de un tópico determinado. Por ejemplo, también está la escritora argentina Mariana Enriquez, que pone sobre la mesa el tratamiento que el autor hace con las mujeres y cómo este ha evolucionado con el tiempo para crear más y mejores heroínas que, a la vez, resultan mucho más humanas.

“Cuando King escribe mujeres, suele escribir esposas; y, en general, las esposas son nobles, de mucho carácter, adorables, inteligentes. Escribe a las mujeres con respeto y los matrimonios, cuando son amorosos, son reinos de confianza. Pero la mujer que escribió en Carrie, su primera mujer importante de ficción, es una demonia”, dice Enriquez, y luego hace un listado caprichoso, una “galería” según ella, de algunas mujeres de King. Están Margaret White (Carrie), Annie Wilkes (Misery), Donna Trenton (Cujo), Dolores Claiborne (igual), y varias más.

Y aunque hay más autores reconocidos que aportan sus miradas al trabajo conjunto –el capítulo de la periodista y novelista Laura Fernández sobre los peligros del deseo en la obra del autor es muy bueno–, en The King también hay otro tipo de abordajes que, quizás, se alejan de esta cercanía literaria y se meten en aguas, si se quiere, más densas. A lo largo de un puñado de ensayos, varios expertos en la obra del autor desgranan sus tramas bajo la lupa de Platón, Aristóteles, el transhumanismo, las heterotropías de Foucault, las distopías clásicas y hasta la posibilidad de la precognición. Pero el final de este tomo –recomendable, claro, sobre todo para fanáticos– es con una pequeña historia de horror a cargo del autor boliviano Edmundo Paz Soldán. Hay ratas, turnos en la noche, linternas y muerte. Es un cierre perfecto. Al señor que inspira el libro le hubiese encantado.

The King. Bienvenidos al universo literario de Stephen King

Autor: varios

Editorial: errata naturae

Páginas: 283

Precio: $1190