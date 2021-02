Marliyn Manson y Evan Rachel Wood: la denuncia de abusos de la actriz contra el polémico cantante

Un nuevo escándalo de abusos sexuales sacude al mundo del entretenimiento.

Getty Images Marilyn Manson fue acusado por varias mujeres de abuso sexual y físico.

La actriz estadounidense Evan Rachel Wood aseguró este lunes que el músico Marilyn Manson "abusó horriblemente" de ella durante su relación de tres años.

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson", afirmó la actriz de Westworld.

Manson y Wood comenzaron a salir en 2007 y se comprometieron en 2010, pero se separaron ese mismo año.

La actriz había contado con anterioridad que había sobrevivido a una violación y a abuso doméstico, aunque nunca había nombrado al presunto responsable.

La BBC intentó contactar con Mason para conocer su posición sobre las acusaciones, pero no recibió respuesta inmediata.

Sin embargo, con anterioridad los representantes del músico se refirieron a "numerosos artículos durante varios años en los que Evan Rachel Wood habla de manera muy positiva sobre su relación con Manson".

"Desafortunadamente, vivimos en una época en la que las personas creen lo que leen en Internet y se sienten libres de decir lo que quieren sin evidencia real. Los efectos pueden ser catastróficos y promover información no basada en hechos es totalmente irresponsable", agregaron.

¿Qué dice Wood?

La actriz, que publicó la denuncia en su cuenta de Instagram, aseguró que Mason comenzó a "prepararla cuando era adolescente" y luego "abusó horriblemente" de ella durante años.

"Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera", dijo.

Wood alegó haber recibido amenazas para no hacer pública su historia, pero que finalmente se había atrevido a dar el paso.

Getty Images Evan Rachel Wood estuvo en una relación con Mason por tres años.

"He terminado de vivir con miedo a las represalias, la calumnia o el chantaje. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que lo han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no callarán", afirmó.

¿Cuáles son las acusaciones?

Tras la denuncia de la actriz, otras mujeres también hicieron uso de sus redes sociales para realizar acusaciones similares contra Manson.

Estas son algunas de ellas:

Ashley Walters aseguró que trabajó para Manson a tiempo completo como asistente personal. Contó que el músico "con frecuencia se volvía violento" y arrojaba platos de vidrio y objetos pesados.

Walter alega que Manson la ofreció para tener encuentros sexuales con colaboradores y continuó acosándola después de que terminó su relación profesional y que todavía lucha con el trastorno de estrés postraumático y la depresión.

Gabriella, una artista también conocida como SourGirrrl alega que Manson la amarró repetidamente y la violó.

Según su testimonio, el músico la obligó a tomar drogas y le exigió que hiciera un "pacto de sangre" con él cortándoles ambas manos con cristales rotos.

La artista asegura que pasó una Navidad en el hospital después de intentar suicidarse, y desde que rompió con Mason le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y todavía sufre pesadillas.

Sarah McNeilly afirma que Mason la arrojó contra una pared y "amenazó con golpearme la cara con un bate de béisbol".

También asegura haber sido encerrada en una habitación, además de recibir abusos verbales "durante horas".

McNeilly dice que ahora sufre de estrés postraumático y problemas de salud mental.

Ashley Lindsay Morgan alega que "no se le permitió comer, dormir ni salir" de la casa de Manson. Afirma que el músico la cortó y la quemó y le pidió que le trajera objetos nazis.

También dice que su relación con el músico le dejó estrés postraumático, ansiedad y terrores nocturnos.

El pasado de Mason

El año pasado, Manson terminó una entrevista con la revista Metal Hammer poco después de ser preguntado sobre su relación con Wood y otras mujeres, luego de que la actriz testificara en el Congreso de EE.UU. sobre los abusos que había recibido de una persona que no nombró entonces.

En 2009, en una entrevista con Spin, Mason dijo que tenía "fantasías todos los días sobre romperle el cráneo con un mazo" a Wood.

Sus representantes dijeron entonces que sus palabras fueron "obviamente una entrevista a una estrella de rock teatral que promueve un nuevo disco y no un relato fáctico".

Getty Images Manson tiene 52 años.

Wood, de 33 años, es conocida por papeles en películas como The Wrestler y The Ides of March y ha prestado su voz a personajes en películas como Frozen II y Asterix and the Vikings.

Es conocida también por interpretar a la inteligente androide Dolores Abernathy en la serie de HBO Westworld, un papel que ha desempeñado desde 2016.

Manson, de 52 años, ha lanzado 11 álbumes de estudio desde 1994.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.