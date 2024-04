Flor Peña sobre el apoyo de Francella a Milei: "Guille y yo pensamos distinto"

Hace algunas semanas, Guillermo Francella destacó las medidas tomadas por el presidente Javier Milei y muchos de sus colegas salieron al cruce por los recortes a la cultura que está llevando adelante el gobierno.

Al aire de Generación Dorada (Olga), Florencia Peña se refirió este martes a los dichos de su excompañero y habló de la situación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que actualmente está cerrado. “Guille y yo pensamos distinto. Yo lo adoro a Guille, le tengo un gran cariño”, comenzó diciendo la actriz.

Acto seguido, reveló que tuvo una charla con su colega: “Yo hablé con Guille”. “Cada actor que aparecía en escena era ‘¿qué opinas de lo que dijo Guillermo?’. Y lo que él dijo se replicó miles de veces. Hubo un ensañamiento para que opinemos de lo que dice el otro. Y yo creo, porque me pasó, que el foco no tiene que estar puesto nunca en qué opinamos nosotros porque nosotros no le cambiamos la vida a la gente”, opinó.

Dando a conocer su postura y bajando el tono de la discusión, dijo: “Yo no soy funcionaria y Guillermo tampoco es funcionario. Entonces estamos desviando el foco, cuando el foco es que el INCAA está cerrado en este momento. Y nos estamos dedicando en este momento a ver quién le pega a Guillermo y quién no. Siento que no es por ahí”.

Por último, dejó en claro que la diferencia de pensamientos no le impide ser amiga del actor: “Podemos pensar cada uno lo que quiere. Yo convivo con mucha gente que está en las antípodas de mis pensamientos. No solo puedo trabajar, también puedo ser amiga y reírnos de eso”.

Dolores Fonzi apuntó contra Guillermo Francella por apoyar la gestión de Javier Milei: “No trabajaría con él”

Dolores Fonzi es una de las actrices que sentó su posición sobre la situación que atraviesa la cultura en la Argentina y convocó a una marcha en defensa del cine nacional. En ese sentido, no dudó en apuntar contra Guillermo Francella por recientes declaraciones en las que se mostró optimista frente a la situación del país y apoyó la gestión de Javier Milei.

“No me esperaba otra cosa, la verdad. A él no lo conozco, lo poco que conozco de él, no sé si está bueno”, sostuvo la protagonista y directora de Blondi en diálogo con Intrusos (América) en torno a los dichos de su colega.