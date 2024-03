Yanina Latorre criticó a los actores por sus ataques a los recortes al INCAA: "Se robó mucho"

Yanina Latorre expresó su opinión sobre el desfinanciamiento del INCAA y la reacción y militancia de los actores argentinos. En conversación en El Observador 107.9, dio a conocer su punto de vista. "Yo creo que este gobierno está haciendo lo que prometió y, entre los recortes, recortaron el tema de los actores. Yo creo que ellos se lo están tomando muy personal", comenzó la conductora.

Luego, decidió no mencionar a Ricardo Darín porque "es un tipo que no ha vivido del Estado". "Yo entiendo que el INCAA es importante porque, a ver... el Estado tiene que fomentar el desarrollo del arte, que se sigan haciendo películas, que el cine argentino exista. Pero la TV Pública, la Radio Pública, el INCAA fueron también propaganda política. Solamente contrataban kirchneristas". "Se robó mucho", reflexionó. "El 'no hay guita' siento que no va solamente para los actores. Yo entiendo que se sientan tocados, pero no pueden depender todos los actores de la guita del gobierno", culminó Yanina.

La crítica a Sbaraglia por participar de la marcha

"Nadie dijo que la solución de la pobreza en la Argentina o de la educación y de todo es por culpa de los actores. Es una parte. Pasa que ellos se sienten muy tocados. El otro día, verlo en la marcha a Sbaraglia me dio ganas de vomitar", expresó Latorre. "Son tipos que han ganado fortunas. Películas en Europa, en euros. ¿sabés la gente que se está cagando de hambre que ahora está inundada en el conurbano? ¿Los jubilados que no tienen para comer? a mí me parece una falta de respeto", sentenció, indignada.

"El actor se cree un ser superior y no son la única cultura del país", concluyó. "A mí me gustaría decirles a los actores y los artistas que no son la única cultura del país", aseveró.