Andy Kusnetzoff le pidió perdón a Raquel Mancini por haberle hecho bullying en una nota

El conductor Andy Kusnetzoff reconoció su error por ese humor de la época en respuesta a la molestia que sintió la modelo Raquel Mancini en la época que le hacía notas para el programa CQC.

Kusnetzoff habló con Intrusos, América Tv, y le pidió perdón a Mancini, quien manifestó haber sufrido bullying en televisión en las notas que él le hacía hace muchos años para el ciclo CQC.

"Leí lo que dijo. No recuerdo específicamente ese reportaje. Si analizamos el humor de los 90, nos reíamos de cosas que hoy no están buenas y opinábamos de los cuerpos y un montón de cosas que la verdad hoy no lo haría", se sinceró el conductor.

El periodista explicó que trató de "evolucionar y muchas cosas que de ser ácidos, hoy te dan vergüenza".

"Por supuesto que le pido disculpas a Raquel, , se lo diría personalmente, y todo el que se pudo haber afectado por el humor de esa época, de lo cual nos reíamos todos", expresó Andy n el programa que conduce Flor de la V.

"No me interesa lo mediático. Esto fue hace 28 años y no puedo volver el tiempo atrás pero sí puedo decir perdoname o lo que haga falta. Muchas cosas hoy no las haría", remarcó Kusnetzoff.

Y cerró con ganas de dar por finalizada la polémica de hace mucho tiempo: "No me la encontré nunca a Raquel, pero si me la encuentro las cosas se resuelven charlando y trato de ser cada vez mejor persona".