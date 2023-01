La primera nota de Messi tras el Mundial: arrepentido del “andá pa allá bobo” y por qué quedó “hecho mierda” por los festejos

El crack argentino Lionel Messi dio este lunes su primera entrevista tras ser campeón en el reciente Mundial Qatar 2022, en una nota al programa radial Perros de la Calle de Urbana Play FM de Buenos Aires que conduce Andy Kustnezoff, quien visitó al futbolista en París.

El 10 albiceleste habló de varios temas en 45 minutos de nota.

"Desde ese día cambió todo para mí, por suerte se dio lo que tanto soñábamos y llegó casi al final (de su carrera)”, dijo Messi al hablar del día de la consagración.

Además, reveló que no volvió a ver la final contra Francia. “Vi resúmenes, jugadas aisladas, los festejos de la gente. Pero la final en sí, los 90 minutos, no los volví a ver".

“Siempre le agradezco a Dios”, dijo Messi. “Yo sabía que me iba a regalar un Mundial, no sé, lo sentía. Fue una locura, la felicidad de la gente, gente grande, chicos de todas las edades. La felicidad que tenían era inexplicable”.

Messi señaló que estuvo “muy tranquilo” en el torneo. “Dormí muy bien durante todo el Mundial, sentía que estábamos bien, que estábamos haciendo todo para que se dé y tenía una tranquilidad muy grande. No tuve la ansiedad esa de querer que llegue el partido. Bueno...sí pero lo supe manejar bien”, indicó.

También se refirió a Diego Maradona. "Me hubiera gustado que Diego me entregue la copa...hubiera sido linda esa foto también". "Quería que vea todo esto, que vea a Argentina campeón del mundo con lo que el amaba a la selección. Sé que desde arriba hacía fuerza", dijo.

Los festejos y el “andá pa allá bobo”

El crack argentino se refirió a su festejo con el “topo Giggio” que le hizo al técnico holandés Louis Van Gaal y su frase que se hizo famosa para un jugador de esa selección: “¿Qué mirás bobo? Andá pa' allá bobo”.

“Algunos de los chicos me decían ‘¿viste lo que dijo Van Gaal?’ a propósito”, contó sobre las críticas que había hecho el DT naranja a Argentina antes del partido.

“Igual no me gusta dejar esa imagen, eso que pasó después con el ‘andá pa allá’”, agregó, arrepentido por esos gestos. “Son momentos de mucha tensión, mucho nerviosismo, pasa todo muy rápido y no te da para pensar en nada”.

Messi también contó cómo vivieron los festejos en el ómnibus en la llegada a Buenos Aires. "En el micro algunos empezaron con fernet, otros con gaseosa... Sentías que no pegaba el sol o no te dabas cuenta por el aire. Cuando llegué a mi casa estaba todo rojo, hecho mierda, mal dormido, insolado, dolor de cabeza. Estuve dos días medio afiebrado, todo quemado", contó

El crack argentino también habló de sus sensaciones al levantar la copa del mundo y cuando se vio que le dijo “ya está” a Antonela Roccuzzo, su pareja, dándole a entender que por fin había logrado el título.

“Es muy difícil de explicar lo que se siente en ese momento... Es pensar: ya está, se terminó, se me dio, conseguí todo con la selección, conseguí todo en mi carrera, en Barcelona, en lo individual. Logré cerrar mi carrera de una manera única".