"Por más que insistan no me van a sacar nada": tenso cruce de Javier García en Desayunos Informales sobre el caso de Nelson Duarte

El exministro de Defensa Nacional, Javier García, mantuvo un acalorado cruce con los periodistas de Desayunos Informales cuando fue consultado por la sanción al teniente Nelson Duarte, que viene denunciando irregularidades en el Ejército desde el año 2014 y fue sancionado por ir a exponerlas a ese programa.

Durante el programa se mostraron las declaraciones previas de Duarte y, al finalizar, el periodista Leonardo Haberkorn le preguntó al exministro si le parecía "necesario" haber sancionado al teniente con 30 días de arresto.

"Leonardo, usted se imaginará que hace un mes y medio que no soy ministro. Son decisiones que se tomaron en ejercicio del ministerio. No voy a meterme en la gestión. Sobre estos temas que continúan hablan las autoridades del ministerio", se excusó García.

"Les dejo un lindo paquete", le retrucó el periodista Nicolás Batalla. "No, porque cuando se actúa de acuerdo a derecho hay procesos e investigaciones y aclaro: no fue sancionado por lo que dijo. Fue porque se violó un reglamento (hablar sin autorización). Pero de estos temas no está bien hablar, no soy autoridad", insistió.

"Pero si siendo senador hablaba muchísimo de otros ministerios", volvió a retrucarle Batalla. "Pero estos son casos jurídicos", se excusó García. "Está decisión se tomó durante su gestión", le contestó la periodista Ana Matyszczyk. "Pero continúa. No corresponde. Cuando fui responsable lo decidí. Aunque insistas ya te dije cuál va a ser la contestación", agregó García cuando Haberkorn se disponía a hacerle otra pregunta.

"Nosotras las preguntas las vamos a hacer", dijo Batalla. "Y la respuesta ya la conocen", contestó García a las risas. "Lo que pasa es que las preguntas estaban planteadas cuando usted era ministro y ahí tampoco eran respondidas", le retrucó Matyszczyk. "No es cierto. De este tema hablé acá", volvió a defenderse García. Cuando le dijeron que no había sido así, pidió disculpas. "Perdón, de estos temas en general hablé acá, de este tema concreto... No sé si de este caso concreto específicamente", se corrigió.

"Usted sabe García que no aceptó entrevistas después de este tema", le disparó Batalla. "Cuando usted era ministro no quiso venir", le volvió a decir mientras García se excusaba. "No me acuerdo si no vine", le dijo. "No vino, créame que no vino", le contestó Batalla.

Luego la periodista Paula Scorza le señaló que más allá de que Duarte haya ido a la televisión, las denuncias que había realizado eran "graves". En la entrevista en Desayunos Informales, Duarte había dicho que cobraba su sueldo sin ir a trabajar desde 2021 porque así se lo pedían sus superiores. García respondió que las denuncias estaban investigadas o en proceso de estudio.

"¿Por qué una persona termina tres años en su casa cobrando sin ir a trabajar?", le preguntó Batalla. "Por más que insistan no me van a sacar nada", reiteró García.

"No podemos dejar de preguntar si es una situación extraña", le dijo Scorza. "Y yo voy a responder lo mismo. Las autoridades del ministerio le pueden contestar de acuerdo a derecho", aseguró.

Luego, Haberkorn retomó las preguntas y le consultó por el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que anuló una resolución del Ejército que perjudicaba a la teniente Claudia Rey sometida a un continuo acoso laboral por haber denunciado maniobras de corrupción internas.

Haberkorn le repasó el caso y dijo que el Tribunal le recordó al Ministerio que el artículo 89 de decreto 305/2003 establece que “quien ejerza el comando, dirección o jefatura de una repartición tiene facultades para modificar o dejar sin efecto una sanción impuesta por un subordinado, si la exacta apreciación de los hechos evidencia que ha sido excesiva o injusta”. "Es el estado de Derecho", respondió García. "Pero con Duarte no se hizo. Usted lo manda al Ejército en vez de anularlo", le retrucó Haberkorn.

"Tu tenés responsabilidad periodística y yo de jerarca", le dijo García. "Yo respeto tu insistencia periodística pero vos tenés que respetar también mi respeto a las normas jurídicas".

Mirá el video