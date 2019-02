Martínez le propuso a Vázquez construir un “Silicon Valley” en la estación AFE

Era mayo de 2018 y el intendente de Montevideo Daniel Martínez recorría China en una misión oficial del gobierno capitalino. En la delegación se encontraba Cristina Zubillaga, por ese entonces directora general de Desarrollo Sostenible de Montevideo, y una parada en la moderna ciudad de Chengdu dejó maravillados a los dos ingenieros. “Esto es el Silicon Valley chino”, le dijo Martínez a quien, pocos meses después, le encargaría la coordinación de un proyecto para llevar esa idea a Uruguay.

El disparador llegó en agosto en la forma de una resolución judicial, cuando el Estado recuperó la custodia de la vieja Estación Central de AFE. Luego de que el ministro de Transporte Víctor Rossi anunciara la noticia, tanto el gobierno como la Intendencia recibieron varios acercamientos de privados con propuestas de proyectos para la estación, desde otro shopping más a complejos habitacionales.

Pero Martínez, que seguía aferrado a la idea de crear un polo tecnológico en el centro de Montevideo, no quiso dejar pasar la oportunidad. Le pidió a Zubillaga y al secretario general de la IMM, Fernando Nopitsch, que armaran un proyecto para la estación con ese espíritu y recogieran la opinión de empresarios, así como instituciones nacionales y extranjeras.

En enero de este año, con una propuesta ya masticada con integrantes de su equipo y actores del mercado, Martínez se reunió con el presidente Tabaré Vázquez y le presentó la idea.

El intendente le habló de “la estación del futuro”, de “un espacio pensado para las nuevas generaciones” y “un nuevo ciudadano” y le explicó cómo una obra de este tipo podría “potenciar” la economía uruguaya. Vázquez lo respaldó en su iniciativa y le adelantó que lo comunicaría al Ministerio de Transporte, hoy en custodia del predio, que mide siete hectáreas.

Martínez espera que su idea pueda ser base de un acuerdo con “todos los partidos”, en línea con uno de sus conceptos centrales en los primeros meses de campaña. En su discurso como precandidato, el socialista ha insistido en que buscará “políticas de estado” en asuntos “prioritarios” como la educación, la seguridad y el empleo, y fuentes de su entorno indicaron que este proyecto fue presentado en los mismos términos.

Según Zubillaga, la idea es crear un “espacio abierto” de “fomento a la innovación”, donde “empresas tecnológicas de nivel mundial compartan lugar con emprendedores locales y agencias nacionales”. “Hoy en día la innovación surge de la sinergia de distintos saberes, en un proceso que es parecido al de la polinización. Tener un espacio común con actores de distintas disciplinas puede incentivar a que se compartan ideas”, afirmó Zubillaga. Por otra parte, explicó, también que se podrán sumar propuestas gastronómicas, artísticas y habitacionales. “Vamos a seguir dialogando con distintos actores para sumar nuevas ideas”, agregó, y subrayó que el proyecto “va más allá de la candidatura de Daniel Martínez”.

Hasta el momento, Zubillaga, Nopitsch y otros dirigentes cercanos a Martínez han compartido el proyecto con actores privados (como la CUTI y Zonamérica en lo local, pero también con marcas globales de tecnología que enviaron representantes a Uruguay), y con instituciones u oficinas del gobierno.

También se llevó la propuesta ante organismos internacionales, que dieron su visto bueno y aprobaron la viabilidad del proyecto, según contaron fuentes de la IMM. Los informantes señalaron que la financiación, así como el modelo de negocios, no está definido de antemano, y que se manejan “distintas combinaciones posibles”, desde un régimen de “zona franca” hasta un espacio solventado por fondos internacionales.

La propuesta

En su presentación ante el presidente Vázquez, Martínez le enseñó un documento redactado junto a su equipo que desarrolla los principales lineamientos del proyecto. El texto, al que accedió El Observador, remarca que la “estación del futuro” buscará “animar a que empresas tecnológicas de nivel mundial decidan instalar allí sus centros de investigación y desarrollo aprovechando las condiciones que nuestro país ofrece”.

La propuesta incluye un espacio de coworking comunitario, donde las personas puedan trabajar a distancia, espacios creados con l"os protagonistas de la transformación digital" (Agesic, MIEM, ANII, Antel, Latu, Zonamérica, IMM y universidades, además de los posibles socios internacionales), un espacio abierto para la creatividad y fusión de arte y tecnología, un centro de debates y de diseminación de conocimiento, un área de capacitación en nuevas herramientas y tecnologías, un laboratorio de experimentación sobre nuevas ideas para el desarrollo y un centro de espectáculos.

Desde el equipo de Martínez contaron que el proyecto también buscará aprovechar la cercanía con la torre de ANTEL –lindera al terreno de la estación– para constituir una zona de “confluencia tecnológica”.

El documento hace hincapié en la “necesidad creciente” de “conectar la capacidad productiva” y de crear “un ecosistema digital uruguayo para el desarrollo”. Según la fundamentación del proyecto, América Latina tiene una “deuda con la innovación” y el “aprovechamiento de las nuevas tecnologías”, y si bien Uruguay “aparece en los primeros lugares del mundo” a nivel de gobierno digital, “no aparece así de bien” en los rankings de innovación.

“Uruguay ha creado diversos instrumentos para favorecer la innovación pero no necesariamente trabajan de forma coordinada”, agrega la presentación, y destaca que en el mundo “están apareciendo múltiples hubs o espacios inteligentes que compiten”, como “Silicon Valley, Tel Aviv, Shangai, Miami, Dublín y Londres”.

“Los países que lideran hoy en día buscan integrar capacidades internas con oportunidades globales”, afirmó Zubillaga. “Nosotros como país chico tenemos que aprovecharlo”.

La hoy asesora honoraria de la IMM añadió que además de “potenciar” al rubro de las nuevas tecnologías, la instalación de un espacio de estas características contribuiría a “dinamizar la zona” y que por eso podría “acompañarse” de políticas de vivienda.

A la espera

Si bien la pelota está ahora en los pies del Ejecutivo, que tiene la custodia del predio, el gobierno todavía no puede poner sus manos en la estación y solo puede limitarse a tener listo un proyecto para cuando se den las condiciones de implementarlo.

La estación de AFE es centro de disputa judicial entre el Estado y el empresario Fernando Barboni, dueño de la empresa Glenby SA, ganadora de un llamado en 1999 para explotar el predio por 50 años.

Durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti se promovió el Plan Fénix para revitalizar la zona de La Aguada, y uno de los puntos de ese plan era la reconversión de la vieja estación en un espacio donde convivieran oficinas, un centro comercial y un hotel cinco estrellas.

En 1998 AFE había vendido la estación al Banco Hipotecario, que creó Saduf SA para gestionar el inmueble y un año después le concedió el edificio a Glenby. Sin embargo, el proyecto quedó detenido en medio de la crisis económica de 2002. En febrero de 2003, Saduf SA entró en mora por no entregar los bienes en tiempo y forma, y Barboni –que ya había desembolsado US$ 250 mil– no llegó a abonar la segunda cuota.

Diez años más tarde, el empresario emprendió un juicio contra el Estado por US$ 1.000 millones alegando lucro cesante, y tras dos fallos en su contra –en primera y segunda instancia–, Barboni elevó el tema la Suprema Corte, que en 2015 echó por tierra su reclamo.

Descartada la reparación económica, Glenby inició otro juicio para rescindir el contrato por incumplimiento. Ese proceso, todavía en curso, le impide por el momento al Estado iniciar un proyecto en la estación.