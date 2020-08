Maryanne Trump Barry: las explosivas grabaciones secretas en las que la hermana mayor de Trump critica duramente al presidente de EE.UU.

Una nueva grabación explosiva sobre Donald Trump causa revuelo en EE.UU.

Getty Images Maryanne Trump Barry cuestiona duramente al mandatario en el audio.

Poco antes de la Convención Republicana, en la que el presidente recibirá oficialmente su nominación para las elecciones de noviembre (y en la que gran parte de los oradores serán parte de su familia), sale a luz un audio secreto en el que su hermana mayor lo crítica duramente.

En la grabación, que data de noviembre de 2018 y que fue publicada el sábado por The Washington Post, Maryanne Trump Barry asegura que su hermano menor "no tiene principios" y que "no se puede confiar en él".

"Todo lo que quiere hacer es apelar a su base. No tiene principios. Ninguno. Ninguno. Y su base, quiero decir, Dios mío, si fueras una persona religiosa, querrías ayudar a la gente, no hacer esto", dice, refiriéndose a la separación de los niños migrantes de sus padres que tenía lugar en el momento de la grabación.

La Casa Blanca respondió al comunicado desestimando su importancia y considerando que no le importaría a nadie.

"Todos los días es algo nuevo, a quién le importa", indicó.

La grabación

Según The Washington Post, el audio fue grabado de forma encubierta por la sobrina del presidente, Mary Trump, quien el mes pasado publicó un libro en el que lo criticaba duramente.

El reporte indica que Mary Trump grabó a su tía para evitar demandas legales.

En el audio, Maryanne Trump Barry también critica a su hermano por su forma de comunicarse en Twitter y "las mentiras" y cambios de narrativa de su presidencia.

"Su maldito tuit y su mentira, oh Dios mío. Estoy hablando con demasiada libertad, pero ya sabes…los cambios de historias, la falta de preparación, la mentira", se le escucha decir.

En otro momento señala la "la falsedad y la crueldad" del mandatario, para luego repetir que "Donald es cruel".

Maryanne Trump Barry, quien fuera una jueza federal, cuestiona las política de inmigración del gobierno de su hermano, en espacial, la separación de niños migrantes de su familia.

"Lo que están haciendo con los niños en la frontera… no ha leído mis opiniones sobre inmigración", dice, refiriéndose a varios casos que la exjueza defendió en su carrera en los que, según la prensa estadounidense, reprendió a otro juez por no tratar con respeto a un solicitante de asilo.

"¿Qué ha leído?" , pregunta Mary Trump le preguntó a su tía, a lo que esta responde: "No. No lee".

Supuesto fraude académico

Una de las afirmaciones del libro Demasiado y nunca es suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo, de la sobrina de Trump, es que su tío le pagó a un amigo para que le hiciera el examen estandarizado que determina la ubicación universitaria.

Barry se refiere a esto en la grabación e incluso sugiere que recuerda el nombre del amigo involucrado.

"Entró en la Universidad de Pensilvania porque tenía a alguien que tomara los exámenes", dijo.

La hermana del mandatario también lo cuestiona por asuntos familiares, como cuando recuerda que durante los funerales del padre de ambos en 1999, el ahora presidente "solo habló de sí mismo".

"Donald fue el único que no habló de papá", agregó.

La grabación de Barry causó gran revuelo porque es la primera vez que se hacen públicos comentarios de los hermanos Trump sobre el mandatario.

Anteriormente, solo Mary Trump se había distanciado de la familia para cuestionar públicamente al presidente.

