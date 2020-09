Masterchef: el discurso de Collette Spinetti sobre la igualdad que emocionó a todos

La versión uruguaya de MasterChef Celebrity tiene a su primera eliminada en la competencia oficial. Se trata de la activista trans y docente Collette Spinetti, que no superó la prueba de eliminación mostrada en el programa de este martes, que tuvo como protagonistas al equipo tutoreado por Sergio Puglia (en esta versión del certamen, cada uno de los integrantes del jurado lidera un equipo). El plato de Spinetti, en una competencia que tenía como objetivo la preparación de pasta y una salsa para acompañarla, no convenció a Puglia, Laurent Lainé y Ximena Torres, por lo que fue elegida para abandonar la cocina.

Al momento de su despedida, Spinetti dio un breve discurso sobre la igualdad y la aceptación que dejó emocionados a los demás participantes y a los miembros del jurado. "Cuando hiciste la audición, dijiste que uno de los motivos que te habían impulsado a llegar a estas cocinas y a correr este riesgo fue el de demostrar que una persona de tu condición podía llegar. Es maravilloso desde todo punto de vista el esfuerzo que has puesto, no solo hoy, desde siempre", le dijo Puglia y agregó: "Le diste la oportunidad a la gente de saber que no hay ninguna diferencia".

La activista y docente dijo entonces: "Les respeto muchísimo, respeto a cada una de las personas en el mundo, no importa la identidad de género, ni la raza, ni la religión, ni la interseccionalidad. Hoy conocí a una cantidad de compañeros y compañeras que sé que en algún momento de sus vidas van a recordar que compartieron un programa, un tiempo, con una persona trans, y quizás ellos, la producción y ustedes puedan comunicarle al resto que las personas trans no tenemos por qué tener el destino del trabajo sexual, que las personas trans podemos capacitarnos. Que las personas trans quizás no seamos buenas cocineras, pero podemos ser buenas ingenieras, buenas médicas, buenas peluqueras".

Spinetti fue la primera eliminada del equipo de Puglia, que también cuenta con los exfutbolistas Álvaro Recoba y Richard "Canguro" Porta, el atleta Nicolás Cuestas (que tuvo el mejor plato de la prueba de eliminación), el mago Daniel K, la bailarina carnavalera Yessy López, y las comunicadoras Patricia Fierro y Mónica Willengton, que logró evitar la prueba gracias a un ejercicio previo, que consistió en pesar a ojo un kilo de harina.