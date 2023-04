"Matamos a una gallina": la canción polémica que sonó en la previa del clásico y generó reclamos de Nacional y del fiscal Romano

El clásico Peñarol vs Nacional del pasado sábado en el Campeón del Siglo tuvo un momento polémico en la previa, más precisamente en uno de los dos shows musicales que se hicieron para amenizar la llegada de los hinchas aurinegros a su estadio.

Luego de la actuación de Fabián Palito que abrió la tarde a la hora 14:00, fue el turno de la banda Enzo y la sub 21, que comenzó a las 14:30.

En un momento de su show, interpretaron la música de la canción de Los Auténticos Decadentes “Como me voy a olvidar”, a la que la hinchada mirasol le adaptó su letra haciendo alusión a muertes de hinchas de Nacional y cuya interpretación ya ha generado malestar y citaciones a la justicia.

Foto: Leonardo Carreño.

Hinchada de Peñarol en el último clásico

La versión que entona la barra aurinegra, que también ha sido repudiada por hinchas de Peñarol que no quieren que se cante más, dice: “Como me voy a olvidar cuando matamos una gallina/ Como me voy a olvidar fue lo mejor que me paso en la vida / Los putos de Nacional, lo buchonearon a la Policía / Y al poco tiempo después mataron otro los de la villa / Es mi ilusión volver a verte y a los balazos correrte / Matar a dos una vez más y prender fuego el Parque Central”.

Reacción en el Campeón del Siglo

Al entonar los acordes y el ritmo de esa música la banda Enzo y la Sub 21, hinchas aurinegros en el Campeón del Siglo comenzaron a cantar su versión del tema.

En la trasmisión de VTV el periodista Sergio Gorzy cuestionó lo que pasaba en el estadio.

Además, el directivo de Nacional Gustavo Amoza también se refirió al tema en sus redes. "Lo escucharon todos y lo vieron todos. Cantos que festejan muertes rentados", le respondió a un tuitero.

Por suerte lo están marcando en la radio y en la tele y seguro las autoridades tomarán cartas en el asunto. https://t.co/WSotiEfR5e — Gustavo Amoza (@AmozaGustavo) April 1, 2023

Los videos que circulan

En los videos que circulan en las redes no se ve al cantante Enzo Sosa entonando la canción.

Se escucha una voz del audio del show que aparece en algunos tramos en los que canta la canción y también arengando a los hinchas.

“¡Peñarol, Peñarol! Los escucho fuerte, dice...”, señala la voz que salía del audio del show en un video que circuló en las redes en el que se escucha el audio y se ve la cancha, mientras hinchas corean el tema con su letra adaptada. Y un “dale, que se escuche”.

La aclaración de Sosa

Tras la polémica por el momento en el Campeón del Siglo y las reacciones en las redes, Enzo Sosa emitió en un comunicado.

“Se me acusa de haber cantando una canción que incita a la violencia en el Campeón del Siglo. Quiero dejar en claro que esto no es verdad”, dijo en su nota.

“Me entristece que un periodista haya afirmado algo así sin conocer la realidad”, agregó, sin dar el nombre del periodista.

Lo que dijo el fiscal Romano

El fiscal Fernando Romano, quien investiga casos de violencia en el fútbol, está al tanto de lo ocurrido en el show de Enzo y la Sub 21.

“El argumento (de Enzo Sosa) es que le gustan los Auténticos Decadentes y nunca pensó que iban a cantar eso”, señaló el fiscal, sobre la versión que dio Sosa, en declaraciones este lunes a Todo Pelota de Carve Deportiva.

Foto: Leonardo Carreño.

Hinchada de Peñarol

“Más allá de la buena fe (de Sosa) y que yo tengo que partir de esa base, una persona que puso esa música sabía que esa música estaba referida, o que la hinchada de Peñarol con esa música canta determinada canción”, agregó.

Romano mencionó la nota que sacó Sosa. “Puso esa música. No puede aludir a que desconocía lo que esa música significaba”, agregó.

También señaló que no pudo ver el video de la actuación de Sosa, pero pedirá las imágenes. “Se lo pedimos a la Policía a ver si había algún audio y video de ese momento”.