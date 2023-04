Se viralizó video de Juan Salgado cantando canciones de Peñarol sobre muertes; Fiscalía lo citará

Un video en el que se ve al presidente de Cutcsa, Juan Salgado, cantando canciones alusivas a muerte de un hincha de Nacional, se viralizó este fin de semana luego del clásico del pasado sábado entre Peñarol y los tricolores en el Campeón del Siglo.

En el video, que fue cuestionado en las redes sociales, se ve a Salgado y otros hinchas de Peñarol cantando la canción que versionó la hinchada aurinegra sobre una música original de Los Auténticos Decadentes en su tema "Como me voy a olvidar".

“Como me voy a olvidar cuando matamos una gallina”, dice la parte de la canción adaptada por los mirasoles y que aparece en el video, en el que se ve a Salgado cantando.

El video llegó a Fiscalía

Tras la viralización del video, las imágenes llegaron a Fiscalía y el fiscal Fernando Romano anunció que el presidente de Cutcsa será citado a declarar.

“Finaliza la jornada con este video, que me parece a mi juico que no contribuye en nada en absoluto con lo que la gran mayoría de las personas buscan, que es tratar de ir disfrutar de un evento deportivo”, dijo Romano este lunes por la mañana a Todo Pelota de radio Carve Deportiva.

Además, el fiscal cuestionó la actitud de Salgado.

“Un señor grande como es Salgado, mayor, presidente de una empresa muy importante del país, que se haya viralizado un video de esta naturaleza en lo personal me parece muy triste y lamentable”, dijo.

Romano, que está de licencia hasta el 10 de abril, dijo que en caso de que Fiscalía no cite a Salgado antes de su reingreso, él lo hará cuando se reincorpore a su trabajó. “En ese momento si no se tomó ninguna decisión, tomaremos nosotros declaraciones sobre este evento”.

Por el momento Salgado no tiene la prohibición de ir a los partidos. “Hasta que no se indague, no (está prohibido)”, aclaró el fiscal.